ON. AMBROSI (FDI) – INTERPELLANZA A MINISTRO FINANZE: «RENÉ BENKO, IL GOVERNO INTENDE PROMUOVERE UN RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA BANCARIA TRANSNAZIONALE?»

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

René Benko ha guidato un impero immobiliare con investimenti significativi in Europa e negli Stati Uniti, come il Chrysler Building di New York e il progetto Elbtower ad Amburgo. Tuttavia, l’aumento dei tassi di interesse, il rallentamento globale del mercato immobiliare e una struttura finanziaria basata su un alto livello di indebitamento hanno portato il gruppo alla crisi di liquidità e al fallimento di alcune controllate, come Signa Real Estate Management Germany;

la crisi finanziaria del gruppo Signa, che ha accumulato debiti per circa 15 miliardi di euro, è stata determinata da una combinazione di fattori, tra cui l’aumento dei tassi di interesse, il rallentamento del mercato immobiliare e una gestione caratterizzata da un alto livello di indebitamento e da una struttura societaria complessa;

in Italia, Signa Italia ha gestito progetti strategici come il Waltherpark a Bolzano, ancora in sviluppo ma vulnerabile alle instabilità finanziarie della casa madre. La crisi rischia di generare danni superiori a 200 milioni di euro, coinvolgendo imprese locali e il sistema bancario nazionale;

UniCredit risulta esposta per circa 600 milioni di euro, mentre banche regionali italiane, come Raiffeisenkasse di Bolzano (300.000 euro) e Raiffeisen Landesbank Alto Adige (6 milioni di euro), sono direttamente coinvolte;

a livello europeo, istituzioni come Raiffeisen Bank International, Commerzbank, Deutsche Bank e altre Landesbanken tedesche (Hessen-Thüringen, Bayern LB, Nord LB) riportano esposizioni rilevanti. La somma complessiva del debito verso le banche tedesche e austriache supera i 2 miliardi di euro. La crisi immobiliare innescata dal fallimento di Signa si colloca in un contesto di crescente difficoltà per il settore europeo. Ad esempio, in Germania, il 22 per cento delle aziende edili ha segnalato cancellazioni di progetti, con una crescita stimata del 25 per cento nei prestiti non performanti. Tale dinamica rischia di propagarsi nel sistema bancario, aggravando la stretta creditizia e ostacolando la ripresa economica;

le autorità di vigilanza europee non sono state in grado di individuare tempestivamente i segnali di crisi, a causa della complessità della struttura di Signa e delle relazioni intra-gruppo. Strategie contabili aggressive e un quadro normativo frammentato hanno contribuito a questa inefficienza, evidenziando la necessità di un coordinamento più efficace e di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio;

la significativa esposizione bancaria italiana a Signa Holding rappresenta un potenziale rischio per la stabilità finanziaria del Paese. Le eventuali perdite potrebbero limitare la capacità degli istituti di credito di sostenere famiglie e imprese, aggravando una già delicata situazione economica;

il rallentamento dei progetti immobiliari, come il Waltherpark a Bolzano, e il blocco delle operazioni internazionali potrebbero avere ripercussioni gravi sull’occupazione, sul tessuto economico locale e sulle prospettive di crescita nel settore immobiliare;

la crisi di Signa sottolinea la necessità di un quadro normativo europeo che garantisca una maggiore trasparenza e vigilanza sui gruppi multinazionali, riducendo il rischio di eventi simili in futuro –:

quali iniziative di competenza stia adottando il Ministero dell’economia e delle finanze per valutare l’esposizione bancaria italiana alla crisi di Signa Holding e prevenire eventuali ripercussioni sul sistema finanziario nazionale;

se il Governo intenda adottare strumenti straordinari, anche mediante iniziative di carattere normativo, per sostenere il settore immobiliare e mitigare gli effetti economici e occupazionali derivanti dalla crisi di Signa, con particolare attenzione ai progetti strategici come il Waltherpark;

se il Governo intenda promuovere in sede europea un rafforzamento della vigilanza bancaria transnazionale, includendo l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare gruppi complessi come Signa Holding;

quali contatti diplomatici siano previsti con Austria e Germania per una gestione congiunta della crisi, al fine di salvaguardare la stabilità economica e occupazionale in Europa;

se il Governo intenda promuovere una riforma del quadro normativo europeo per rendere le autorità di vigilanza più efficaci nel rilevare tempestivamente segnali di crisi in gruppi multinazionali.

(2-00488).

On Alessia Ambrosi

Fdi