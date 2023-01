ON. AMBROSI (FDI) * GOVERNO – POLITICA ESTERA: « BENE GLI ACCORDI CON I PAESI AFRICANI, IL MEDITERRANEO SIA AL CENTRO DELL’AGENDA UE »

17.41 - lunedì 30 gennaio 2023

//

GOVERNO. AMBROSI (FDI): “BENE ACCORDI CON PAESI AFRICANI, MEDITERRANEO SIA AL CENTRO AGENDA UE”.

“Il Governo Meloni ha le idee molto chiare sul tema della politica estera e migratoria. La recente visita del premier a Tripoli testimonia il grande sforzo dell’esecutivo nel porre il Mediterraneo al centro dell’agenda dell’Unione Europea. La nostra cooperazione con i Paesi del Nord Africa verterà sempre più sui temi energetici e su quelli legati all’immigrazione. L’Italia può diventare un importantissimo hub per la distribuzione di gas in Europa. Connettendo la nostra nazione con l’Africa possiamo essere la porta di approvvigionamento di energia per il Vecchio Continente, ridando alla nostra Nazione quella giusta centralità politica ed internazionale persa da decenni. Per quanto riguarda il fronte migratorio, l’obiettivo di Fratelli d’Italia è chiaro: solo chi ha diritto può entrare nel nostro territorio. Creare occasioni di sviluppo nei Paesi da dove molte persone partono è fondamentale per impedire loro di attraversare il Mediterraneo e rischiare la vita. I migranti hanno infatti il diritto di vivere nella loro terra e noi stiamo cercando di creare le giuste condizioni affinché questo avvenga” – Lo afferma Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.