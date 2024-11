ON. AMBROSI (FDI) * FONDO SVILUPPO MONTAGNA: «ANCHE QUEST’ANNO CI SARANNO 200 MILIONI, GRAZIE AL GOVERNO MELONI»

15.04 - venerdì 29 novembre 2024



“Buone notizie per il Trentino e lì’Alto Adige. Con l’approvazione in Conferenza Unificata dello schema di decreto per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, anche quest’anno ci saranno 200 milioni a sostegno della tutela e dello sviluppo della montagna. Un risultato importante che conferma l’impegno del centrodestra e del governo Meloni verso una parte della Nazione a lungo mortificata dalle politiche del centrosinistra del passato. L’attenzione per le aree interne, rurali e montane rappresenta un punto qualificante del nostro impegno politico, per un’Italia che non consideri i residenti di queste aree cittadini di serie B.

Il fondo, destinato alle Regioni in base a criteri oggettivi come popolazione, superficie territoriale e specifiche esigenze locali, supporterà interventi fondamentali come la prevenzione del dissesto idrogeologico, la promozione del turismo montano sostenibile, la valorizzazione dell’imprenditoria locale, con un’attenzione particolare a quella femminile, l’adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture, inclusi gli impianti di risalita. Già nel 2023, il Governo Meloni ha destinato risorse straordinarie per i Comuni con meno di 5000 abitanti e per il turismo montano, rafforzando il sostegno a per queste aree.

Parallelamente, il lavoro della Ministra Santanchè ha permesso di focalizzare investimenti significativi per il rilancio del turismo montano, elemento cardine per lo sviluppo economico di queste aree. Anche quest’anno il Trentino-Alto Adige, regione simbolo di eccellenza nella gestione delle risorse montane, beneficerà di una parte significativa del Fondo per lo Sviluppo delle montagne italiane. Progetti finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali, alla creazione di posti di lavoro e alla salvaguardia del delicato equilibrio ambientale saranno sostenuti per garantire sviluppo e opportunità per le comunità locali.

Grazie al Disegno di Legge Montagna, già approvato al Senato, e alle misure concrete come il Fosmit, il Governo Meloni sta scrivendo una nuova pagina per le aree interne e montane, promuovendo coesione sociale e crescita economica. L’impegno prosegue con le celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna 2024, che vedranno protagonisti eventi istituzionali sull’intero territorio nazionale per mantenere alta l’attenzione verso i territori e le genti di montagna quale patrimonio culturale e naturale. Con il lavoro sinergico del centrodestra e di Fratelli d’Italia, il governo Meloni continua a dimostrare con i fatti che nessuna parte dell’Italia sarà lasciata indietro”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia