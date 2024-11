ON. AMBROSI (FDI) * FEMMINICIDI: «FAMILIARI CHE ACCUDISCONO GLI ORFANI, AVANTI CON CENSIMENTO E SBUROCRATIZZAZIONE FONDI»

14.21 - lunedì 25 novembre 2024

“Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esprimo il mio sdegno e la mia condanna per questa piaga vergognosa che è dovere di tutti sconfiggere.

Credo sia anche il caso di riflettere molto sulla situazione di chi resta, ossia sugli orfani di femminicidio, che si trovano nella drammatica circostanza di perdere la madre e spesso anche il padre omicida, il quale in molti casi dopo il crimine si toglie la vita o è comunque destinato a trascorrere in carcere molti anni.

Accanto a questi orfani lo Stato ha il dovere di compiere il massimo sforzo possibile. Notevoli i passi in avanti compiuti negli ultimi anni, come ad esempio il fondo per le figlie i figli delle vittime di femminicidio. Si tratta di ragazzi – spesso minori – che si trovano a vivere e tentare di elaborare e affrontare un lutto terribile, che peraltro generalmente segue anni di violenze domestiche fisiche e psicologiche. La maggioranza e il governo sono attivamente impegnati al riguardo.

Queste ragazze e questi ragazzi, questi bambini, questi neonati si ritrovano nei casi più drammatici e crescere in istituti o vengono molto spesso accuditi dai nonni o da altre figure familiari che per provvedere alla loro crescita devono rendicontare ogni spesa dei fondi pubblici di sostegno in un inferno di burocrazia in certi casi non solo difficile ma anche umiliante da sostenere. Superare la barriera della burocrazia snellendo le procedure è un appello che arriva con molta forza dal mondo delle associazioni, che svolgono un lavoro prezioso ed encomiabile, così pure dalle famiglie in cui questi ragazzi vivono e vengono accuditi.

Lo Stato dimostri fiducia e flessibilità agli ‘operatori del bene’, ai nonni, agli zii, ai familiari, insomma a chi resta accanto ai figli delle donne massacrate. È un appello che mi sento di condividere in pieno come donna e come parlamentare, e vedrà il mio attivo impegno nel corso della legislatura. Al contempo preliminarmente considero auspicabile e assolutamente necessario un censimento puntuale e approfondito degli orfani di femminicidio in Italia, per avere un quadro più aggiornato possibile di questa drammatica emergenza”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.