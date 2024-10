ON. AMBROSI (FDI) * DUE ANNI GOVERNO MELONI, «STAMANI IN TRENTINO GRANDE DIMOSTRAZIONE, ORGOGLIO FRATELLI D’ITALIA E INTERA COALIZIONE»

16.32 - sabato 26 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ringrazio tutte e tutti i partecipanti alla bella, partecipata e coesa manifestazione di Fratelli d’Italia e del centrodestra tenutasi stamattina a Trento per celebrare l’importante traguardo dei due anni di governo Meloni. Due anni di grandi risultati in tutti i campi, nell’economia, nell’occupazione, sui temi etici, in politica internazionale, panorama che vede adesso Giorgia Meloni come interlocutrice grandemente rispettata, e con lei tutta intera la nostra Nazione.

Nel corso del mio intervento ho particolarmente messo in rilievo l’importanza dei valori che sottendono a questo grande risultato di governo, come ad esempio la compattezza della coalizione, la nostra capacità a livello nazionale di trovare sempre una sintesi, anche nei momenti più difficili o quelli in cui si palesano divergenze. A differenza del centrosinistra noi siamo uniti davvero, e tale unità non dipende tanto e soli da noi dirigenti dei partiti, ma è un sentimento diffuso in primo luogo nella nostra stessa base, che ci chiede di essere uniti quasi come fosse un’esigenza spirituale prima ancora che politica.

La coerenza, la lealtà, il mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Tutto questo ci contraddistingue da una sinistra sempre più inaffidabile e rissosa: un grande ringraziamento a Giorgia da tutto il centrodestra trentino”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige