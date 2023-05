ON. AMBROSI (FDI) DL BOLLETTE – IDROELETTRICO: « APPROVATO IL MIO ODG, PRODUTTORI ENERGIA ESONERATI DA CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ »

18.38 - giovedì 18 maggio 2023

Sono felice che il governo abbia dato parere favorevole al mio ordine del giorno al dl bollette. In questo modo i produttori di energia da fonte idroelettrica, che hanno rinnovato i loro impianti con ingenti investimenti, potrebbero tirare un sospiro di sollievo perché verrebbe scongiurata una grossa riduzione dei loro ricavi. Ho chiesto infatti al governo di ragionare su un intervento che esoneri questi impianti dal pagare il contributo di solidarietà straordinaria previsto per l’anno in corso.

Continua così il lavoro che Fratelli d’Italia porta avanti in Regione e a livello nazionale nei confronti di un settore oggi più che mai strategico per il nostro paese e che tocca da vicino anche molti piccoli e medi imprenditori trentini e altoatesini a cui non abbiamo potuto non dare ascolto e sostegno proprio a tutela della salvaguardia dell’autonomia imprenditoriale del nostro speciale territorio.”

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.