ON. AMBROSI (FDI) * DISABILITÀ: «TABLET GRATUITI PER LA “COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA“, GRANDE PASSO VERSO L’INCLUSIONE»

16.40 - giovedì 10 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Per la prima volta nella storia si svolgerà un incontro ministeriale dedicato esclusivamente ai temi dell’inclusione e della disabilità. Il G7 Inclusione e Disabilità, fortemente voluto dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e sostenuto dai Ministri delle Nazioni partecipanti, rappresenta un evento storico. Questo incontro intende lanciare un messaggio chiaro di condivisione e di pace, ponendo al centro dell’agenda internazionale le questioni cruciali legate all’inclusione, all’accessibilità universale, alla vita autonoma e indipendente, alla valorizzazione dei talenti, all’inclusione lavorativa e al diritto di tutte e di tutti alla piena partecipazione nella vita civile, sociale e politica.

In tale contesto, ho presentato un’interpellanza ai Ministeri competenti, con l’obiettivo di garantire una vita indipendente e inclusiva alle persone con disabilità, con particolare attenzione verso coloro che sono affetti da disturbi dello spettro autistico. L’interpellanza sottolinea l’impatto positivo delle politiche sociali del Governo Meloni, che mirano a favorire i diritti dei lavoratori con disabilità. Le misure già in vigore, relative alla mobilità e all’accessibilità universale, hanno prodotto effetti significativi in ambito nazionale, contribuendo a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e culturale del Paese.

Particolare importanza viene attribuita all’ausilio della tecnologia, che può migliorare la comunicazione e facilitare l’inclusione dei soggetti autistici nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di strumenti come la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è fondamentale per supportare questi individui, e si rende necessaria l’adozione di misure specifiche di incentivazione per i lavoratori affetti da disturbi dello spettro autistico. L’interpellanza chiede ai Ministri di esprimere le loro valutazioni sulle necessità di promuovere ulteriormente l’inclusione lavorativa e di considerare interventi per fornire gratuitamente strumenti tecnologici essenziali per la comunicazione. Il mio impegno affinché queste iniziative possano contribuire a creare un ambiente lavorativo più inclusivo e accessibile, e tutti possano avere l’opportunità di partecipare attivamente e dignitosamente alla vita della società”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia