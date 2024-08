ON. AMBROSI (FDI) * DE GASPERI: «LEADERSHIP DI GRANDE INTEGRITÀ MORALE, RIFERIMENTO IDEALE PER TRENTINI E CONSERVATORI»

14.14 - lunedì 19 agosto 2024

“Nella ricorrenza del settantesimo anno dalla scomparsa, noi di Fratelli d’Italia in Trentino rendiamo omaggio ad Alcide De Gasperi ricordandone l’insostituibile ruolo svolto nell’ideazione e creazione della nostra autonomia, e i tanti valori che ci accomunano e lo rendono per noi figura ideale di forte ispirazione e riferimento.

De Gasperi campione della visione europeista non basata su astratti, velleitari e sbagliati ‘Stati Uniti d’Europa’, ma sull’insieme di Nazioni il cui ruolo virtuoso non può né deve essere disconosciuto o sminuito dalle burocrazie e dalle politiche della sinistra; De Gasperi campione della sovranità nazionale che – coniugata qui in Trentino all’autonomia – è valore fondante e irrinunciabile nella difesa e nella valorizzazione del concetto di Patria; De Gasperi campione e leader nella costruzione – negli anni economicamente drammatici del primo Dopoguerra – di un’Italia moderna e rispettata nel mondo; De Gasperi difensore dei valori tradizionali della nostra società, della cultura cristiana e dei principi conservatori; De Gasperi atlantista e anticomunista, dalla nitida e coerente visione in politica internazionale; De Gasperi esempio – come la nostra leader Giorgia Meloni – di leadership dotata di grande integrità morale e capacità di governare in periodi difficili.

Determinazione, visione, onestà, che guidano e guideranno la legittimità della nostra visione politica e della nostra coerenza all’interno del contesto italiano, europeo ed internazionale”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino Alto Adige