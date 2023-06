ON. AMBROSI (FDI) * DDL MADE IN ITALY: « GRAZIE AL MINISTRO URSO IL GOVERNO STA LAVORANDO PER PROMUOVERE I PRODOTTI ITALIANI »

16.01 - giovedì 1 giugno 2023

“Esprimo vivo ringraziamento per il lavoro che sta portando avanti il ministro Urso in merito al rilancio, alla promozione e alla valorizzazione del Made in Italy. Il ddl approvato ieri in Consiglio dei ministri è l’ennesima testimonianza di quanto il governo abbia a cuore la tutela delle imprese e dei prodotti italiani. Si tratta di un provvedimento molto ampio che dà maggiori incentivi al settore turistico e agroalimentare e permette di contrastare più efficacemente i prodotti contraffatti grazie alla creazione di un contrassegno ufficiale. L’economia italiana potrà beneficiare di questo provvedimento anche grazie ad un Fondo sovrano che inizialmente avrà una dotazione di circa un miliardo di euro con cui sosterremo le nostre imprese e filiere.

Il rilancio del Made in Italy passa anche dalla formazione di figure qualificate ed esperte e per questo il ddl dà vita, dall’anno scolastico 2024-2025, ad un liceo ad hoc. Il governo e Fratelli d’Italia stanno lavorando incessantemente per promuovere i prodotti italiani e, di conseguenza, tutelare i consumatori che vogliono, in Italia come all’estero, comprare un marchio che è sinonimo di qualità ed eccellenza a livello mondiale”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.