ON. AMBROSI (FDI) * CYBERSICUREZZA: « ATTACCHI HACKER, FONDAMENTALE SVILUPPARE TECNOLOGIE NAZIONALI DI DIFESA »

17.38 - mercoledì 24 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“La cybersicurezza è un tema di primaria importanza per l’Italia che davanti alle guerre ibride in corso si trova sempre più frequentemente a dover fronteggiare attacchi hacker e cibernetici. Nel 2022 questi crimini sono praticamente raddoppiati rispetto all’anno precedente, anche complice la guerra in Ucraina. Gli attacchi più feroci di dominio pubblico sono cresciuti, rispetto al 2018, del 53%, passando dai 745 del primo semestre del 2018 ai 1.141 dello stesso periodo del 2022, come ricorda l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, facendo dell’anno passato quello peggiore di sempre per l’Italia sulla cybersicurezza. Il nostro Paese è molto esposto a questi attacchi, come i DDos e i Ransomware, che puntano a colpire il nostro tessuto imprenditoriale e finanziario. Credo sia dunque fondamentale sviluppare infrastrutture nazionali di cybersicurezza e dotarci di tecnologie hardware e software prodotte in Italia”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Come ha avuto modo di dirci recentemente in audizione in commissione la multinazionale Akamai, l’Europa e l’America Latina sono i continenti dove si concentra il maggior aumento dei crimini cyber. Si tratta di attacchi molto violenti perché chi li commette non soltanto cerca di sottrarre le informazioni sensibili, ma prova anche a prendere il controllo dell’infrastruttura colpita. Appare quindi chiaro quanto prioritaria sia la sicurezza informatica per le aziende e le istituzioni: è fondamentale salvaguardare i nostri asset strategici da potenti organizzazioni criminali con un fatturato complessivo di centinaia di milioni di dollari all’anno. Credo sia necessario dotarsi di figure altamente specializzate e investire in sistemi di sicurezza che prevengano e sventino i pericoli informatici, anche grazie a un utilizzo complementare delle diverse tecnologie”, conclude.