ON. AMBROSI (FDI) * CASE GREEN: « OPPOSIZIONI, NO ALL’AMBIENTALISMO CLASSISTA LA BATTAGLIA PER CASA COMBATTIAMOLA INSIEME » (VIDEO INTERVENTO ALLA CAMERA DEPUTATI)

15.50 - venerdì 3 febbraio 2023

CASE GREEN, AMBROSI (FDI) A OPPOSIZIONI: “NO AMBIENTALISMO CLASSISTA, BATTAGLIA PER CASA COMBATTIAMOLA INSIEME”

“Voglio lanciare un appello a tutte le forze politiche presenti, e quindi oltre il perimetro della maggioranza di Governo per combattere insieme la battaglia a tutela delle famiglie italiane e degli italiani. Dobbiamo tutti vigilare affinché l’ambientalismo non sfoci nel classismo e non divenga quel che spesso già è, ossia un lusso solo per chi se lo può permettere”. Lo ha detto Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli D’Italia e componente della commissione Politiche Ue a Montecitorio, durante il suo intervento in Aula in discussione sulla mozione del gruppo in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia.

“Abbiamo una settimana per difendere il risparmio di milioni di famiglie italiane, la bellezza del nostro patrimonio edilizio e la libertà dei Paesi europei di individuare le proprie esigenze e stabilire le proprie priorità: speriamo che l’atteggiamento delle opposizioni in quest’Aula risulti alla fine diverso rispetto alla sinistra da ZTL della Schlein. Ribadiamo la nostra disponibilità per questa battaglia, se riporrete da parte l’estremismo e vorrete combatterla insieme. La casa è sacra e non si tocca”, conclude.