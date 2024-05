ON. AMBROSI (FDI)* BUCHMESSE – FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO: «ELEZIONI EUROPEE, CHI AMA SAVIANO NON VOTI PER ME»

16.44 - mercoledì 29 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sono candidata al Parlamento europeo con Fratelli d’Italia nel Nord Est ma sono soprattutto una persona che parla chiaro e oggi vorrei parlare di Roberto Saviano, che non è stato invitato dalla delegazione italiana alla Fiera internazionale del Libro di Francoforte per dare spazio anche ad altri autori.

In una Nazione normale sarebbe appunto la normalità ogni tanto dare spazio anche ad altri scrittori, o magari scrittrici, o sbaglio? Oppure per il fatto che ti chiami Saviano e ormai più che lo scrittore fai l’attivista politico offendendo Giorgia Meloni un giorno sì e l’altro pure devi essere obbligatoriamente invitato ovunque sennò ti offendi e dobbiamo pagare questa tassa per sempre? Niente da fare: alte grida di scandalo per il mancato invito, oddio Saviano è stato escluso. Apriti cielo.

Lancio una proposta e non mi importa se magari perderò qualche consenso, pazienza, me ne farò una ragione: chi ama Saviano NON voti per me al Parlamento europeo, chi ama Saviano NON scriva Ambrosi sulla scheda, d’accordo? Per la cronaca, sono candidata nel Nord Est: Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Passate parola!”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige e candidata alle elezioni europee nella Circoscrizione Nord Est.