ON. AMBROSI (FDI) * BRENNERO: «EUREGIO ASSUMA INIZIATIVA, PER FAR RECEDERE AUSTRIA DA MISURE UNILATERALI DANNOSE»

“Nella gestione e nel contenzioso con l’Austria sui trasporti lungo l’asse del Brennero, tematica assai divisiva e sulla quale si è recentemente espressa a favore dell’Italia la Commissione europea, è ora che anche la politica locale faccia a pieno titolo la propria parte per superare i contrasti e facilitare, o almeno tentare di facilitare, una soluzione positiva.

Oltre il ruolo delle Province autonome, è al riguardo a mio avviso estremamente importante che sia l’Euregio a prendere posizione, facendo riflettere i governanti austriaci in modo che recedano da dannose misure unilaterali. Una sua azione concreta appare oramai non solo opportuna, ma indifferibile, se al progetto Euregio vogliamo davvero dare un senso sempre più compiuto, se vogliamo cioè che non sia solo un simbolo ma costituisca il motore di soluzioni pratiche per le sfide comuni.

Alla luce della criticità rappresentata dalla chiusura del Ponte di Lueg e delle restrizioni sul transito merci lungo il Brennero, è necessario che i tre territori dell’Euregio (Tirolo, Alto Adige e Trentino) dimostrino in modo tangibile i vantaggi della collaborazione transfrontaliera.

Una proposta potrebbe essere la creazione di un piano di mobilità integrato, con interventi congiunti per mitigare l’impatto economico e logistico della chiusura. Inoltre, l’Euregio potrebbe farsi promotore di una mediazione politica tra il Tirolo e Vienna per alleggerire le restrizioni e garantire una gestione condivisa e sostenibile dei traffici, in linea con i principi europei di libera circolazione.

Non possiamo, nel 2024, in seno all’Europa che tutti ci unisce, avere su tematiche così essenziali approcci isolazionistici e divisivi, e il governo del Tirolo dovrebbe ben comprenderlo, anche se le decisioni sono poi comunque avallate da Vienna. La via delle misure unilaterali costituisce dunque il peggiore approccio possibile, come del resto dimostra l’atteggiamento della Commissione Europea, che contesta le violazioni dei principi di libera circolazione presso la Corte di Giustizia UE.

Occorre un approccio del tutto nuovo, non rendersene conto sarebbe assolutamente anacronistico, oltre che dannoso per le nostre comunità. Vienna tenga conto della reciproca importanza dei rapporti con l’Italia e cooperi il più possibile per una fruttuosa soluzione della vertenza in atto”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.