ON. AMBROSI (FDI) * BOLZANO: «SOLIDARIETÀ AL QUESTORE SARTORI PER IGNOBILI MINACCE RICEVUTE, DA PARTE DI GRUPPI DI ESTREMA SINISTRA»

11.19 - venerdì 7 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Le minacce di morte al Questore di Bolzano Paolo Sartori da parte di gruppi di estrema sinistra che si firmano Rosa Rote Armee Fraktion mostrando la foto di un adesivo con l’ignobile scritta ‘Questore Sartori, brindiamo se muori’ rappresentano una pagina disgustosa e inaccettabile ai danni di un integerrimo funzionario dello Stato che sta applicando la legge senza sconti per nessuno. Attenzione a queste minacce, perché non sono mai da sottovalutare. Il Questore Sartori ha non solo tutta la mia solidarietà ma tutto il mio impegno di parlamentare al suo fianco e al fianco di tutte le altoatesine e di tutti gli altoatesini perbene amanti dell’ordine e della sicurezza. Sulla strada della legalità non ci fermeremo mai”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia