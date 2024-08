ON. AMBROSI (FDI) * ARIANNA MELONI: «CHI PERDE LE ELEZIONI NON HA PROBLEMI CON IL GOVERNO, MA CON LA DEMOCRAZIA»

17.41 - domenica 18 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Se perdi le elezioni e non riesci ad accettarlo, e non ti rassegni, e mesti nel torbido, non hai un problema con Fratelli d’Italia e nemmeno con il governo: hai un problema con la democrazia.

Questo bisognerebbe spiegare a chi non contentandosi di attaccare Giorgia Meloni adesso ritiene che la nuova frontiera dell’opposizione debba essere attaccare Arianna Meloni. Questa è politica sporca, che non passerà, così come mai passeranno i tentativi di scorciatoie giudiziarie. Non metterete a tacere la volontà degli italiani. Potrete provarci, se ritenete. Ma non ci riuscirete: mai!”.

Lo scrive su X Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia