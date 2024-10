ON. AMBROSI (FDI) * 7 OTTOBRE: «ISRAELE, SEMPRE IN CAMPO PER DIFENDERE SENZA RETICENZE O AMBIGUITÀ IL DIRITTO AD ESISTERE»

10.44 - lunedì 7 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La selvaggia aggressione al popolo israeliano di un anno fa è stata un’autentica barbarie deliberatamente rivolta contro la popolazione civile, con una volontà di uccidere donne, bambini, anziani, solo per il macabro gusto di farlo.

Nel ricordare le vittime dell’eccidio, e nell’auspicare una rapida liberazione degli ostaggi, vale la pena oggi come ieri e più di ieri essere dalla parte del diritto di Israele ad esistere e a vivere in pace, pace che tutti vogliamo per tutti i popoli ma che per avere un senso deve essere basata su presupposti solidi.

Israele è l’unica vera democrazia della regione, una Nazione in cui sono rispettati i diritti civili e il ruolo e la dignità delle donne, una democrazia in campo contro l’oscurantismo e il terrorismo di Hamas e di Hezbollah legati al regime integralista iraniano. Non dimentichiamolo mai”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia