ON. ALFIERI (PD) * REFERENDUM AUTONOMIA: «SUPERATE 500 MILA FIRME, ELETTORI RESPINGERANNO SPACCA-ITALIA»

15.41 - mercoledì 21 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Referendum Autonomia, Alfieri (Pd): superate 500.000 firme, elettori respingeranno spacca-Italia. “In sole tre settimane abbiamo raggiunto mezzo milione di firme digitali, il numero previsto dalla Costituzione per promuovere il referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata. Un risultato davvero straordinario, e per certi versi inaspettato per la sua rapidità, peraltro conseguito in pieno agosto, un mese per nulla favorevole a questo genere di iniziative. A queste vanno aggiunte le centinaia di migliaia di firme raccolte nei banchetti che abbiamo organizzato capillarmente in tutte le Regioni.

Siamo convinti che, se adeguatamente informati, gli elettori respingeranno il tentativo di dividere e indebolire irrimediabilmente il Paese, compromettendone la coesione sociale e le prospettive di sviluppo”. Lo scrive Alessandro Alfieri, responsabile riforme e Pnrr della segreteria del Partito Democratico, in un post su Fb.