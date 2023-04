OIPA – LAV – LNDC * SIT IN A TRENTO: “ IL 28/4 IN PIAZZA DANTE, PER DIRE ‘NO’ ALLA RAPPRESAGLIA DI FUGATTI CONTRO GLI ORSI “

12.24 - martedì 25 aprile 2023

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO OIPA, LAV, LNDC – 25 aprile 2023

TRENTO: VENERDI’ 28 APRILE OIPA, LAV e LNDC ANIMAL PROTECTION INSIEME IN PIAZZA DANTE A TRENTO PER DIRE ANCORA UNA VOLTA NO ALLA RAPPRESAGLIA LANCIATA DAL PRESIDENTE FUGATTI CONTRO GLI ORSI. UN SIT IN ALLE 10:45, DAVANTI ALLA PROVINCIA, PER DIRE BASTA ALLA POLITICA DELL’INTOLLERANZA CHE STA CREANDO UN CLIMA D’ODIO, PAURA E RANCORE CONTRO GLI ANIMALI SELVATICI, E CHE NON SI ATTIVA PER DARE INVECE STRUMENTI AI CITTADINI PER UNA “BUONA” CONVIVENZA PACIFICA.

Oipa (Organizzazione per la protezione degli animali), LNDC (Lega Nazionale per la difesa del cane sez di Trento) e LAV (Lega Anti Vivisezione), alle 10:45 di venerdì 28 aprile organizzano un sit- in davanti al palazzo della Provincia in Piazza Dante per ribadire la loro totale contrarietà alla politica dell’intolleranza nei confronti degli orsi e dalla rappresaglia che ne è conseguita dopo la tragica scomparsa di Andrea Papi. E’ proprio da questo doloroso evento che occorre trovare la forza delle buone idee, delle concrete iniziative, di tutte quelle attività, fino ad ora latitanti o completamente assenti, di monitoraggio, prevenzione, formazione ed informazione e che possono contribuire enormemente a favorire una convivenza più sicura e pacifica, per tutti.

Ribadiremo quindi una lista di “cose non fatte”, per evidenziare che è del tutto inutile passare ad una logica del fucile e delle condanne a morte o all’ergastolo, ma occorre una seria, finalmente, programmazione di attività concrete. Saremo in piazza, da trentini, anche per dire basta ai tentativi della Giunta Fugatti di dividere la cittadinanza, in modo strumentale e superficiale, tra “cittadini” e “valligiani”, tra trentini ed italiani, tra “montanari” e “di pianura”, come se i cittadini trentini tutti non fossero legati indissolubilmente al loro territorio ed ai valori che si respirano in comuni e città di montagna.

La cittadinanza è invitata.