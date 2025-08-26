OECD * G20: «NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 MERCI IN LIEVE CRESCITA (+2,6%) E SERVIZI IN ACCELERAZIONE (+4,7%)»

18.30 - martedì 26 agosto 2025

Il commercio di merci del G20 ha registrato una crescita modesta nel secondo trimestre del 2025, mentre la crescita del commercio di servizi ha accelerato a fronte della crescente incertezza commerciale.

Il commercio di merci del G20, misurato in dollari USA correnti, ha registrato risultati contrastanti nel secondo trimestre del 2025, rispetto al primo trimestre dello stesso anno. Mentre le esportazioni sono cresciute del 2,6%, le importazioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Ciò è dovuto in gran parte alla forte contrazione delle importazioni negli Stati Uniti, dopo il precedente aumento delle importazioni nel primo trimestre del 2025. Le stime preliminari indicano una crescita considerevole del commercio di servizi del G20,[1] con esportazioni e importazioni in aumento rispettivamente del 4,7% e del 2,9% nel secondo trimestre del 2025 (Figure 1 e 2). I risultati commerciali nel secondo trimestre del 2025 sono stati influenzati dal deprezzamento del dollaro USA rispetto alla maggior parte delle valute e dalla crescente incertezza commerciale, a seguito dei nuovi annunci di dazi.

Negli Stati Uniti, le esportazioni di merci sono aumentate del 2,7%, sostenute dall’aumento delle vendite di profilati metallici finiti e di oro non monetario. Tuttavia, le importazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite drasticamente, del 18,4%, riflettendo un calo degli acquisti di forniture industriali. Questo segue l’aumento del 18,9% delle importazioni registrato nel primo trimestre del 2025. Il calo dei prezzi del petrolio ha pesato sulle esportazioni dal Canada, che si sono contratte del 9,7%, mentre le importazioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Al contrario, il commercio di merci ha registrato una solida crescita in gran parte dell’Asia e dell’Europa.

Le esportazioni e le importazioni della Cina sono aumentate rispettivamente del 2,5% e del 4,7%, trainate dai semiconduttori e dai prodotti high-tech. Analogamente, le esportazioni della Corea sono aumentate del 7,1%, trainate dai semiconduttori e dai chip di memoria ad alta larghezza di banda. Nell’Unione Europea, le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente del 4,7% e del 6,3%, con le esportazioni in aumento del 7,4% in Germania, del 6,0% in Francia e del 5,9% in Italia. Il Regno Unito ha registrato un aumento dell’1,3% delle esportazioni, mentre le importazioni sono aumentate dell’8,5% a causa dei maggiori acquisti di prodotti farmaceutici e automobili. Al contrario, le esportazioni sono diminuite in Argentina e Brasile (-3,6% per entrambi). Le esportazioni dell’Australia sono aumentate dell’1,8%, principalmente per quanto riguarda minerali metallici e rottami metallici, mentre le importazioni sono aumentate del 9,3%.

Negli Stati Uniti, le esportazioni di servizi sono cresciute dello 0,8%, mentre la crescita delle importazioni è rimasta stabile. In Canada, le esportazioni sono aumentate del 2,9%, principalmente trainate dai maggiori ricavi derivanti da altri servizi alle imprese, mentre le importazioni sono aumentate del 4,7%. Analogamente a quanto accaduto per le merci, anche gli scambi di servizi hanno registrato una forte espansione in Europa. Le esportazioni e le importazioni della Germania sono aumentate rispettivamente del 9,8% e del 10,6%, a seguito di un forte aumento sia delle entrate che delle spese di viaggio, insieme alla crescita dei ricavi derivanti dall’ICT e da altri servizi alle imprese.

Il commercio di servizi è cresciuto anche in Italia (con un aumento del 10,2% per le esportazioni e del 9,8% per le importazioni) e in Francia (con un aumento del 2,6% per le esportazioni e del 3,5% per le importazioni), entrambe con un forte incremento dei viaggi. Il Regno Unito ha registrato un aumento del 9,1% delle esportazioni, dovuto ai maggiori ricavi derivanti da altri servizi alle imprese e finanziari, mentre le importazioni sono aumentate del 5,8%. In Asia orientale, le esportazioni di servizi sono aumentate significativamente. Le esportazioni del Giappone sono aumentate del 4,4%, sostenute dai maggiori ricavi derivanti dall’ICT, dai servizi finanziari e da altri servizi alle imprese. In parte trainate dall’impennata delle entrate derivanti dai viaggi, le esportazioni di servizi sono aumentate del 3,0% in Corea e del 6,3% in Cina. In Brasile, le esportazioni sono aumentate del 2,8%, mentre le importazioni sono diminuite del 4,3%, riflettendo principalmente la riduzione delle spese per il trasporto merci e i servizi assicurativi.

G20 merchandise trade showed modest growth in Q2 2025, while services trade growth accelerated amid increased trade uncertainty. G20 merchandise trade, measured in current US dollars, delivered mixed results in Q2 2025, compared with Q1 2025. While exports grew by 2.6%, imports remained broadly unchanged. This was largely due to the sharp contraction in imports into the United States following the earlier surge in imports in Q1 2025. Preliminary estimates indicate sizeable growth in G20 trade in services,[1] with exports and imports rising by 4.7% and 2.9%, respectively, in Q2 2025 (Figure 1 and 2). Trade outcomes in Q2 2025 were influenced by the depreciation of the US dollar against most currencies and rising trade uncertainty, following new tariff announcements.

In the United States, merchandise exports increased by 2.7%, supported by higher sales of finished metal shapes and non-monetary gold. However, imports to the US fell sharply, by 18.4%, reflecting a decline in purchases of industrial supplies. This follows the 18.9% increase in imports experienced in Q1 2025. Weaker oil prices weighed on exports from Canada, which contracted by 9.7%, while imports were broadly unchanged. By contrast, merchandise trade recorded solid growth across most of Asia and Europe. China’s exports and imports rose by 2.5% and 4.7%, respectively, boosted by semiconductors and high-tech products.

Similarly, Korea’s exports expanded by 7.1%, driven by semiconductors and high-bandwidth memory chips. In the European Union, exports and imports grew by 4.7% and 6.3%, respectively, with exports increasing by 7.4% in Germany, 6.0% in France, and 5.9% in Italy. The United Kingdom recorded a 1.3% rise in exports, while imports surged by 8.5% due to stronger purchases of pharmaceuticals and automobiles. Conversely, exports decreased in Argentina and Brazil (minus 3.6% for both). Australia’s exports increased by 1.8%, mainly in metallic ores and scrap metals, while imports surged by 9.3%.

In the United States, services exports grew by 0.8%, while import growth remained flat. In Canada, exports rose by 2.9%, primarily driven by higher revenues from other business services, while imports increased by 4.7%. Similarly to merchandise, trade in services expanded strongly in Europe. Germany’s exports and imports surged by 9.8% and 10.6%, respectively, following a sharp rise in both travel receipts and travel expenditure along with growing revenues from ICT and other business services. Services trade also expanded in Italy (up by 10.2% for exports and 9.8% for imports) and in France (up by 2.6% for exports and 3.5% for imports), both recording large increases in travel. The United Kingdom recorded a 9.1% rise in exports, due to higher revenues from other business and financial services, while imports expanded by 5.8%. In East Asia, services exports rose significantly. Japan’s exports rose by 4.4%, supported by higher revenues from ICT, financial and other business services. Partly driven by soaring travel receipts, services exports increased by 3.0% in Korea and 6.3% in China. In Brazil, exports increased by 2.8%, while imports declined by 4.3%, mainly reflecting lower expenditures on freight transport and insurance services.