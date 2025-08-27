OCSE * PIL: «NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 CRESCE DELLO 0,4%, ACCELERANO LE ECONOMIE DEL G7»

12.14 - mercoledì 27 agosto 2025

La crescita del PIL dell’OCSE rimbalza allo 0,4% nel secondo trimestre del 2025. Secondo le stime provvisorie, il prodotto interno lordo (PIL) nell’OCSE è cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo 0,2% del trimestre precedente. Ciò segna un ritorno ai tassi di crescita relativamente stabili, compresi tra lo 0,4% e lo 0,5%, osservati nei trimestri precedenti. Un aumento simile è stato registrato nelle economie del G7, dove la crescita del PIL ha accelerato dallo 0,1% allo 0,4%. Tuttavia, il contributo dei singoli paesi a questa accelerazione è stato molto variabile.

Gli Stati Uniti hanno contribuito maggiormente alla crescita economica dell’OCSE nel secondo trimestre del 2025,[1] con una crescita del PIL che è rimbalzata allo 0,7% nel secondo trimestre del 2025, dopo una contrazione dello 0,1% nel primo trimestre. La ripresa è stata in gran parte attribuita a un forte calo del 10,3% delle importazioni di beni dagli Stati Uniti nel secondo trimestre, dopo un’impennata dell’11,0% nel primo trimestre, probabilmente influenzata dalle previste modifiche ai dazi commerciali.[2] Allo stesso tempo, la liquidazione delle scorte accumulate nel primo trimestre (anch’essa probabilmente legata al picco delle importazioni del primo trimestre) ha frenato la crescita del secondo trimestre. Tra le altre economie del G7, Francia e Giappone hanno registrato miglioramenti più modesti, con una crescita del PIL in aumento dallo 0,1% allo 0,3% in entrambi i paesi.

Al contrario, la crescita del PIL si è arrestata in Canada, dopo un’espansione dello 0,5% nel primo trimestre, mentre nel Regno Unito la crescita del PIL è rallentata dallo 0,7% allo 0,3%, in gran parte a causa di una contrazione dell’1,1% degli investimenti nel secondo trimestre, dopo una crescita del 2,0% nel primo trimestre. La crescita del PIL è diventata negativa in Germania e Italia, scendendo dallo 0,3% del primo trimestre in entrambi i paesi a -0,3% e -0,1%, rispettivamente, nel secondo trimestre. La contrazione del PIL tedesco nel secondo trimestre è stata principalmente determinata da un calo delle esportazioni di beni (-0,6%, dopo il 3,0% del primo trimestre).

Nel resto dell’OCSE, la situazione è stata altrettanto eterogenea. Dei 23 paesi con dati disponibili, 13 hanno registrato tassi di crescita più elevati rispetto al primo trimestre del 2025. L’Irlanda ha registrato il rallentamento più netto, con un PIL in contrazione dell’1,0% nel secondo trimestre, dopo una significativa espansione del 7,4% nel primo trimestre, trainata in gran parte dall’aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti.[3] Al contrario, la Danimarca ha registrato una notevole inversione di tendenza, passando dal -1,3% all’1,3%.

Su base annua, la crescita del PIL dell’OCSE è rimasta invariata nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre, all’1,7%. Gli Stati Uniti hanno registrato l’incremento annuo più elevato (2,0%, anch’esso invariato rispetto al primo trimestre), mentre la Germania ha registrato il più basso (0,2%).

OECD GDP growth rebounds to 0.4% in the second quarter of 2025

Gross domestic product (GDP) in the OECD grew by 0.4% in the second quarter of 2025, up from 0.2% in the previous quarter, according to provisional estimates (Figure 1). This marks a return to the relatively stable growth rates of around 0.4% to 0.5% observed in preceding quarters. A similar increase was recorded in the G7 economies, where GDP growth accelerated from 0.1% to 0.4%. However, the contributions of countries to this acceleration varied substantially.

The United States contributed most to the OECD’s economic growth in Q2 2025,[1] with GDP growth rebounding to 0.7% in Q2 2025, after a contraction of 0.1% in Q1. The recovery was largely attributed to a sharp 10.3% decline in US goods imports in Q2, following an 11.0% surge in Q1, likely influenced by anticipated changes to trade tariffs.[2] At the same time, the liquidation of inventories built up in Q1 (also likely linked to the Q1 import spike) dampened Q2 growth. Among the other G7 economies, France and Japan recorded more modest improvements, with GDP growth rising from 0.1% to 0.3% in both countries.

In contrast, GDP growth came to a halt in Canada, following a 0.5% expansion in Q1, while in the United Kingdom GDP growth slowed from 0.7% to 0.3%, largely due to a 1.1% contraction in investments in Q2, after 2.0% growth in Q1. GDP growth turned negative in Germany and Italy, falling from 0.3% in Q1 in both countries to –0.3% and –0.1%, respectively, in Q2. The contraction of German GDP in Q2 was mainly driven by a drop in goods exports (–0.6%, after 3.0% in Q1).

Across the rest of the OECD, the situation was similarly mixed. Of the 23 countries with available data, 13 recorded higher growth rates compared with Q1 2025. Ireland recorded the sharpest slowdown, with GDP contracting by 1.0% in Q2, following a significant expansion of 7.4% in Q1, largely driven by increased exports to the US.[3] By contrast, Denmark saw a notable turnaround, from –1.3% to 1.3%.

Year-on-year, OECD GDP growth remained unchanged in Q2 compared with Q1, at 1.7%. The United States recorded the highest annual increase (2.0%, also unchanged from Q1), while Germany recorded the lowest (0.2%).