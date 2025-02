OCSE * PIL: «AUMENTATO DELLO 0,3% NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2024, IN LEGGERO CALO RISPETTO ALLO 0,5% DEL TRIMESTRE PRECEDENTE»

12.40 - giovedì 20 febbraio 2025

Il prodotto interno lordo (PIL) nell’OCSE è aumentato dello 0,3% nel quarto trimestre del 2024, in leggero calo rispetto allo 0,5% del trimestre precedente,[1] secondo stime provvisorie (Figura 1). I tassi di crescita trimestrali del PIL dell’OCSE sono rimasti relativamente stabili negli ultimi due anni.

Anche il tasso di crescita complessivo del PIL ha rallentato per il G7 nel quarto trimestre del 2024, dallo 0,5% allo 0,4%, riflettendo un quadro misto tra i paesi del G7. La crescita si è contratta in Francia, dallo 0,4% allo -0,1%, e in Germania, dallo 0,1% allo -0,2%. La contrazione in Francia rifletteva in parte un ritorno alle normali condizioni economiche dopo i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi, che avevano stimolato la crescita nel terzo trimestre, come riportato dall’ufficio statistico francese. I principali fattori che hanno pesato sulla crescita francese sono stati l’aumento delle importazioni di beni, aumentate dello 0,6% nel quarto trimestre, rispetto a una contrazione dello 0,6% nel terzo trimestre, e la riduzione delle scorte.

In Germania, la ragione principale del rallentamento è stata che “le esportazioni sono state significativamente inferiori rispetto al trimestre precedente”, secondo le informazioni preliminari pubblicate dall’ufficio statistico tedesco. La crescita è rallentata negli Stati Uniti, dallo 0,8% allo 0,6%, guidata da un calo degli investimenti (invariati nel Q4 dopo una crescita dello 0,7% nel Q3) e da una contrazione dello 0,2% delle esportazioni (dopo una crescita del 2,3% nel Q3). Il PIL reale in Italia è rimasto stabile negli ultimi due trimestri.

Al contrario, la crescita ha accelerato notevolmente in Giappone, dallo 0,4% allo 0,7%, riflettendo principalmente un contributo positivo del commercio netto (esportazioni meno importazioni), con le importazioni di beni in calo del 2,4% nel Q4. La crescita è aumentata marginalmente in Canada (dallo 0,3% allo 0,4%) e nel Regno Unito (dallo 0,1% allo 0,2%).

Tra le altre economie OCSE per le quali sono disponibili dati, l’Irlanda ha registrato il calo più grande del PIL nel Q4 (-1,3%), seguito da Messico e Norvegia (-0,6% in entrambi i paesi). Il Portogallo ha registrato il più alto tasso di crescita trimestre su trimestre nel quarto trimestre (1,5%), seguito da Costa Rica (1,4%) e Polonia (1,3%).

Le stime annuali iniziali indicano che la crescita del PIL dell’OCSE ha rallentato leggermente all’1,7% nel 2024, rispetto all’1,8% nel 2023 (Figura 2). Tra i 28 paesi dell’OCSE per i quali sono disponibili dati, cinque hanno registrato una contrazione del PIL nel 2024. La crescita è rallentata in dieci paesi e ha accelerato in 13 paesi, con la Costa Rica che ha registrato la più alta crescita annuale nel 2024 (4,3%)

OECD GDP growth slows slightly in the fourth quarter of 2024. Gross domestic product (GDP) in the OECD rose by 0.3% in the fourth quarter of 2024, slightly down from 0.5% in the previous quarter,[1] according to provisional estimates (Figure 1). Quarterly OECD GDP growth rates have remained relatively stable over the past two years (Table 1).

The overall GDP growth rate also slowed for the G7 in Q4 2024, from 0.5% to 0.4%, reflecting a mixed picture among G7 countries. Growth contracted in France, from 0.4% to -0.1%, and in Germany, from 0.1% to -0.2%. The contraction in France partly reflected a return to normal economic conditions after the Paris Olympic and Paralympic Games, which had boosted growth in Q3, as reported by the French statistical office. The main factors weighing on French growth were a rise in imports of goods, which increased by 0.6% in Q4, compared with a contraction of 0.6% in Q3, and destocking. In Germany, the main reason for the slowdown was that “exports were significantly lower than in the previous quarter”, according to preliminary information published by the German statistical office. Growth slowed in the United States, from 0.8% to 0.6%, driven by a decline in investment (flat in Q4 after 0.7% growth in Q3) and a 0.2% contraction in exports (following 2.3% growth in Q3). Real GDP in Italy remained stable in the last two quarters.

By contrast, growth accelerated notably in Japan, from 0.4% to 0.7%, mainly reflecting a positive contribution from net trade (exports minus imports), with imports of goods declining by 2.4% in Q4. Growth increased marginally in Canada (from 0.3% to 0.4%) and the United Kingdom (from 0.1% to 0.2%).

Among other OECD economies for which data is available, Ireland recorded the largest fall in GDP in Q4 (-1.3%), followed by Mexico and Norway (-0.6% in both countries). Portugal recorded the highest quarter-on-quarter growth rate in Q4 (1.5%), followed by Costa Rica (1.4%) and Poland (1.3%).

Initial annual estimates indicate that OECD GDP growth slowed slightly to 1.7% in 2024, compared with 1.8% in 2023 (Figure 2). Among the 28 OECD countries for which data is available, five recorded a GDP contraction in 2024. Growth slowed in ten countries and it accelerated in 13 countries, with Costa Rica recording the highest annual growth in 2024 (4.3%)