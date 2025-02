OCSE * MEDICINA GENERALE: «L’82% DEGLI UTENTI COINVOLTI NEL PROGETTO “PARIS“ HA ALMENO UNA PATOLOGIA CRONICA, IL 52% NE HA DUE E IL 27% TRE O PIÙ»

11.08 - giovedì 20 febbraio 2025

I sistemi sanitari devono rispondere meglio alle esigenze dei pazienti, secondo il primo sondaggio internazionale dell’OCSE sui pazienti.

C’è un’urgente necessità di adattare i sistemi sanitari per soddisfare meglio le esigenze del crescente numero di persone con patologie croniche, secondo i risultati del primo sondaggio internazionale dell’OCSE sui pazienti con patologie croniche, il Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS).

Il sondaggio ha raccolto dati da circa 107.000 pazienti di età pari o superiore a 45 anni e 1.800 studi di medicina generale in 19 paesi.* Mira a far luce sui risultati sanitari e sulle esperienze delle persone che vivono con patologie croniche, come ipertensione, artrite, diabete, malattie cardiache o cancro, che sono gestite in contesti di medicina generale.

L’82% degli utenti di medicina generale che hanno preso parte a PaRIS convive con almeno una patologia cronica, il 52% convive con almeno due patologie e il 27% convive con tre o più patologie.

La maggior parte delle persone segnala esperienze di assistenza positive e risultati sanitari migliori, rispetto alla media OCSE, in Svizzera e negli Stati Uniti, concentrandosi sulla popolazione di età pari o superiore a 65 anni in Medicare. Anche in Australia, Repubblica Ceca, Francia e Norvegia, la maggior parte delle persone segnala esperienze e risultati di assistenza positivi. I paesi con punteggi inferiori alla media in più della metà degli indicatori sono Grecia, Islanda, Portogallo, Romania e Galles (Regno Unito).

“Le persone che vivono con condizioni croniche segnalano una migliore salute fisica, mentale e benessere quando ricevono assistenza sanitaria incentrata sulle loro esigenze”, ha affermato il Segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann. “PaRIS mostra anche che, mentre i paesi che spendono di più per la salute tendono a ottenere risultati sanitari migliori, è possibile ottenere prestazioni elevate anche con livelli inferiori di spesa sanitaria”.

PaRIS rileva che quattro pazienti su dieci non si sentono sicuri nella gestione della propria salute; inoltre, quattro su dieci non si fidano del proprio sistema sanitario. Per offrire una salute migliore, l’assistenza sanitaria deve dedicare più tempo ai pazienti. Il 64% delle persone che dichiarano che il loro medico di base dedica loro abbastanza tempo si fida del sistema sanitario, rispetto al 34% delle persone che affermano che il loro medico di base non dedica loro abbastanza tempo. L’assistenza sanitaria deve anche essere più adattata alle esigenze delle persone. Solo un quarto dei pazienti dichiara di avere un piano di assistenza preparato per loro dal loro medico.

L’assistenza sanitaria deve essere “senza problemi” e affidabile, afferma il rapporto. Il 45% delle persone che hanno vissuto un episodio negativo nel sistema sanitario che potrebbe potenzialmente causare loro danni, come non ottenere un appuntamento quando necessario o ricevere una diagnosi o un trattamento sbagliato o ritardato, si fida del loro sistema sanitario, rispetto al 70% delle persone che non hanno vissuto un episodio così negativo.

Altri punti salienti chiave di PaRIS includono:

Il benessere dei pazienti peggiora rapidamente con il numero di condizioni croniche. Il punteggio medio di benessere (misurato da OMS-5, una scala da 0 a 100) è di 14 punti inferiore tra le persone con tre o più condizioni croniche rispetto alle persone con una condizione cronica. Ci sono grandi divari di genere nelle esperienze e nei risultati dei pazienti. Tra tutte le persone con patologie croniche, il 74% degli uomini è in buona salute fisica rispetto al 65% delle donne e l’86% degli uomini è in buona salute mentale rispetto all’81% delle donne. Ciò conferma il paradosso genere-salute: le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini, ma segnalano risultati peggiori in termini di salute. Le donne segnalano anche di avere meno fiducia nell’assistenza sanitaria e hanno meno probabilità di ricevere cure di buona qualità.

La tecnologia digitale non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità nell’assistenza sanitaria. Solo il 7% dei pazienti con patologie croniche segnala di aver utilizzato una video-consulenza nell’assistenza primaria e il 17% segnala di aver consultato online la propria cartella clinica dell’assistenza primaria. Inoltre, solo il 43% dei pazienti con un basso livello di istruzione concorda sul fatto che il sito Web del proprio medico di base sia facile da usare.

Il rapporto funge da invito all’azione per i sistemi sanitari a coinvolgere più da vicino le prospettive dei pazienti nel processo decisionale. I suoi risultati possono informare le strategie sanitarie nazionali, migliorare l’erogazione dei servizi e supportare il passaggio a modelli di assistenza più integrati e incentrati sulle persone.

Il rapporto completo di PaRIS Flagship Report può essere scaricato qui.

Healthcare systems need to better respond to patients’ needs, finds first international OECD patient survey. There is an urgent need to adapt healthcare systems to better meet the needs of the growing number of people with chronic conditions, according to the findings of the first international OECD survey of patients with chronic health conditions, the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS).

The survey collected data from about 107 000 patients aged 45 years and older, and 1 800 primary care practices across 19 countries.* It aims to shed light on the health outcomes and experiences of people living with chronic conditions, such as hypertension, arthritis, diabetes, heart disease or cancer, which are managed in primary healthcare settings.

82% of primary care users who took part in PaRIS live with at least one chronic condition, 52% live with at least two conditions, and 27% live with three conditions or more.

Most people report positive care experiences and better health results, compared to the OECD average, in Switzerland, and in the United States focusing on the population aged 65 years and older in Medicare. In Australia, Czechia, France and Norway, most people also report positive experiences and outcomes of care. Countries with below-average scores on more than half of the indicators are Greece, Iceland, Portugal, Romania and Wales (United Kingdom).

“People living with chronic conditions report better physical health, mental health and well-being when they receive healthcare that is centred on their needs,” OECD Secretary-General Mathias Cormann said. “PaRIS also shows that, while countries that spend more on health tend to achieve better health outcomes, it is possible to achieve strong performance also with lower levels of health spending.”

PaRIS finds that four in ten patients do not feel confident in managing their own health; additionally, four in ten do not trust their healthcare system. To deliver better health, healthcare needs to dedicate more time to patients. 64% of people who report that their primary care professional spends enough time with them trust the healthcare system, compared with 34% for people who say that their primary care professional does not spend enough time with them. Healthcare must also be better tailored to people’s needs. Only one quarter of patients report having a care plan prepared for them by their health professional.

Healthcare needs to be ‘trouble-free’ and reliable, says the report. 45% of people who have experienced a negative episode in the healthcare system that could potentially cause them harm, such as not getting an appointment when needed or receiving a wrong or delayed diagnosis or treatment, trust their healthcare system, compared with 70% of people who have not experienced such a negative episode.

Other key highlights from PaRIS include:

The well-being of patients deteriorates rapidly with the number of chronic conditions. The average well-being score (measured by WHO-5, a scale from 0 to 100) is 14 points lower among people with three or more chronic conditions compared to people with one chronic condition.

There are large gender gaps in patients’ experiences and outcomes. Out of all people with chronic conditions, 74% of men are in good physical health compared to 65% of women, and 86% of men are in good mental health compared to 81% of women. This confirms the gender-health paradox: women tend to live longer than men, yet they report worse health outcomes. Women also report to have less trust in healthcare and are less likely to experience good quality of care.

Digital technology is not being used to its full potential in healthcare. Only 7% of patients with chronic conditions report having used a video-consultation in primary care, and 17% report having accessed their primary care medical records online. Moreover, only 43% of patients with low education agree that their primary care provider’s website is easy to use.

The report serves as a call to action for healthcare systems to involve patient perspectives more closely in decision-making. Its findings can inform national healthcare strategies, improve service delivery, and support the shift towards more integrated and people-centred models of care.

The full PaRIS Flagship Report is available for download here.