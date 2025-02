OCSE * DISOCCUPAZIONE: «IL TASSO RIMANE STABILE AL 4,9% NEL 2024 E A DICEMBRE 2024 / PER L’ITALIA UN AUMENTO DEL 6,2%»

13.02 - giovedì 13 febbraio 2025

Il tasso di disoccupazione OCSE rimane stabile al 4,9% nel 2024 e a dicembre 2024

Il tasso di disoccupazione annuale è rimasto sostanzialmente stabile nell’OCSE nel 2024, al 4,9%, con minimi record in Costa Rica, Israele e Repubblica Slovacca. Il tasso di disoccupazione OCSE è rimasto invariato al 4,9% a dicembre 2024, essendo stato pari o appena al di sotto del 5,0% per tutto il 2024 . Rispetto a novembre, i tassi di disoccupazione di dicembre sono rimasti invariati in 19 paesi OCSE, sono aumentati in 7 e sono diminuiti in 6. Quattro paesi OCSE hanno registrato un tasso di disoccupazione mensile inferiore al 3,0%, incluso Israele al suo minimo storico (2,6%). Tuttavia, il tasso di disoccupazione è stato di 2,0 punti percentuali [pp] o più al di sopra del suo minimo storico in nove paesi OCSE.

Nell’Unione Europea e nell’area dell’euro, i tassi di disoccupazione sono rimasti sostanzialmente stabili a dicembre, rispettivamente al 5,9% e al 6,3%. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in due terzi dei 17 paesi dell’area dell’euro dell’OCSE, mentre è diminuito in Lituania, Finlandia e Portogallo. È aumentato in Italia dopo cinque mesi consecutivi di calo e in Austria. Da febbraio 2022, il tasso di disoccupazione della Spagna è rimasto il più alto tra i paesi dell’area dell’euro dell’OCSE. Al di fuori dell’Europa, rispetto a dicembre 2024, i dati di gennaio 2025 hanno mostrato che i tassi di disoccupazione in Canada e negli Stati Uniti sono rimasti sostanzialmente stabili, rispettivamente al 6,6% e al 4,0%.

Nel 2024, il numero di donne e uomini disoccupati nell’OCSE è rimasto sostanzialmente stabile, salendo leggermente a un totale di 34,3 milioni, appena al di sopra del livello del 2023 (figura 3 e tabella 2). I tassi di disoccupazione OCSE sia per le donne che per gli uomini sono rimasti sostanzialmente stabili a dicembre 2024, rispettivamente al 5,2% e al 4,7%. Il tasso di disoccupazione OCSE tra i lavoratori più giovani (di età compresa tra 15 e 24 anni) è sceso leggermente all’11,1%. Si è attestato a 7,0 p.p. in più rispetto al tasso di disoccupazione per i lavoratori di età pari o superiore a 25 anni, che è rimasto stabile. La disoccupazione giovanile è rimasta pari o superiore al 20% in 7 paesi OCSE a dicembre (o nell’ultimo periodo disponibile). Al contrario, Giappone e Israele hanno registrato i tassi di disoccupazione giovanile più bassi nell’area OCSE, entrambi inferiori al 4,0%.

OECD unemployment rate remains stable at 4.9% in 2024 and December 2024

The annual unemployment rate was broadly stable in the OECD in 2024, at 4.9%, with record lows in Costa Rica, Israel, and the Slovak Republic. The OECD unemployment rate remained unchanged at 4.9% in December 2024, having been at or just below 5.0% throughout 2024 (Figure 1 and Table 1). Compared with November, December unemployment rates were unchanged in 19 OECD countries, rose in 7, and declined in 6. Four OECD countries recorded a monthly unemployment rate below 3.0% including Israel at its record low (2.6%). However, the unemployment rate was 2.0 percentage points [p.p.] or more above its record low in nine OECD countries (.

In the European Union and the euro area, unemployment rates remained broadly stable in December at 5.9% and 6.3%, respectively. The unemployment rate was stable in two-thirds of the 17 OECD euro area countries while it decreased in Lithuania, Finland, and Portugal. It rose in Italy after five consecutive months of decline, and in Austria. Since February 2022, Spain’s unemployment rate remained the highest of the OECD euro area countries (. Outside Europe, compared with December 2024, data for January 2025 showed unemployment rates in Canada and the United States remained broadly stable at 6.6% and 4.0%, respectively.

In 2024, the number of unemployed women and men in the OECD remained broadly stable, rising slightly to a total of 34.3 million, just above the level in 2023 (Figure 3 and table 2). OECD unemployment rates for both women and men were broadly stable in December 2024, at 5.2% and 4.7%, respectively. The OECD unemployment rate among younger workers (aged 15-24) declined slightly to 11.1%. It stood 7.0 p.p. above the unemployment rate for workers aged 25 and above which remained stable. Youth unemployment remained at or above 20% in 7 OECD countries in December (or in the latest available period). By contrast, Japan and Israel recorded the lowest youth unemployment rates in the OECD area, each below 4.0% .