NURSING UP TRENTO * SANITÀ: HOFFER, «LA GIUNTA PAT DELIBERA I FONDI CONTRATTUALI PER IL TRIENNIO 2022/24, ORA L’APRAN CI CONVOCHI CELERMENTE»

15.33 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nursing up accoglie positivamente la recente delibera della Giunta provinciale che prevede gli aumenti contrattuali per il CCPL 2022/24 del comparto, ora però l’Apran ci convochi immediatamente per la stipula degli accordi definitivi, per poi procedere con la celere liquidazione in busta paga degli aumenti previsti e dei relativi arretrati.

Un passo in avanti è stato fatto, ma ora nel proseguo della contrattazione bisogna agire prioritariamente e con risorse adeguate alla valorizzazione dei nostri infermieri e professionisti sanitari, sottopagati rispetto ai colleghi di altre nazioni e con carichi di lavoro troppo elevati, a fronte anche dei continui licenziamenti.

Ci aspettiamo da questa Giunta provinciale ulteriori fondi e direttive per procedere alla revisione dell’ordinamento professionale, passaggio fondamentale per la valorizzazione economico-giudica dei professionisti sanitari del comparto, l’attuale classificazione contrattuale per categorie dell’attuale contratto è ormai obsoleta ed anacronistica ed inibisce uno sviluppo verticale delle carriere professionali, che dovrà per forza tenere conto non solo dei titoli professionali ma anche delle competenze acquisite con l’esperienza. Necessario rivedere le tariffe delle prestazioni orarie aggiuntive, attualmente inadeguate ed attivare l’indennità di esclusività per i professionisti sanitari del comparto, al pari della dirigenza medica.

In settembre inizieremo la discussione della parte normativa contrattuale, il nostro obiettivo sarà quello di migliorare la conciliazione vita-lavoro tramite la revisione di istituti contrattuali come il part-time, la tutela materno-infantile, l’orario di lavoro ed i permessi retribuiti, se l’azienda sanitaria vuole attrarre e trattenere i professionisti, dovrà garantire loro in primis condizioni di lavoro adeguate e non certo quelle attuali, sempre più insostenibili a causa della carenza di personale.

*

Cesare Hoffer-Nursing up Trento