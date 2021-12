NURSING UP – TRENTO * MARATONA VACCINALE: HOFFER, « DA FUGATTI SOLO RIGRAZIAMENTI, MA NESSUN RICONOSCIMENTO ALL’ENORME SFORZO COMPIUTO DAI NOSTRI PROFESSIONISTI »

15:40 - 10/12/2021

Si è appena conclusa la maratona vaccinale, che ha visto coinvolti presso i centri vaccinali centinaia di professioni sanitari del comparto sanità, in particolare assistenti sanitarie ed infermieri. Ancora una volta, hanno risposto “presente” ad una politica invece ancora “assente” nelle decisioni che contano, operando con grande professionalità, spirito di sacrificio ed abnegazione, per questo meritano non solo di essere ringraziati, ma soprattutto di essere riconosciuti come professionisti della salute protagonisti nell’emergenza pandemica.

Imprescindibile poi il ruolo garantito dalle assistenti sanitarie sul territorio, vero fulcro organizzativo della campagna vaccinale e delle attività di prevenzione. In questi due anni hanno instancabilmente operato in condizioni difficili, facendo centinaia di ore straordinarie in situazioni climatiche avverse e con notevoli carenze di organico, senza mai sottrarsi all’impegno e risparmiarsi. Tutti hanno compreso l’importanza dell’attività svolta dai nostri colleghi, il cittadino stesso ha mostrato a più riprese il proprio gradimento, tutti….tranne la nostra Giunta provinciale! Mentre per i medici di base si stipulano accordi vantaggiosi ed in Apran si indicono riunioni per aumentare del 27% le indennità di esclusività dei medici ospedalieri, questa Giunta si è dimenticata di tutto quello che hanno fatto i nostri professionisti, non rinnovando adeguatamente i contratti e l’indennità covid anche per l’anno 2021! Ricordiamoci che poi dovranno sostenere i prossimi mesi di una pandemia in ripresa, ormai stanchi e sfiniti.

Il totale disinteresse istituzionale è uno schiaffo morale che demotiva ed offende ancora di più, a fronte dell’adozione di provvedimenti di riconoscimento per altri professionisti, che a questo punto ci appaiono iniqui e classisti, invochiamo pertanto giustizia ed equità!

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Trento