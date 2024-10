NURSING UP * SANITÀ: DE PALMA, «IN ARRIVO MIGLIAIA DI INFERMIERI INDIANI, PER TAPPARE LE FALLE DELLE NOSTRE CARENZE»

08.08 - sabato 26 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sanità, Nursing Up, De Palma: «In arrivo migliaia di infermieri indiani per tappare le falle delle nostre carenze, mentre paradossalmente il piano assunzioni interno slitta al 2026! E per la FNOPI pare che vada tutto bene».

Debacle senza fine: a rischio la qualità dell’assistenza!. Antonio De Palma, Presidente di Nursing Up, denuncia l’accordo bilaterale che porterà migliaia di infermieri indiani in Italia, descrivendolo come una risposta d’emergenza che non risolve le vere carenze della sanità italiana. «Siamo consapevoli che questi infermieri saranno assegnati principalmente alle strutture territoriali della Missione 6 del Pnrr, ovvero Case e Ospedali di Comunità. Tuttavia, il piano triennale di assunzioni per gli infermieri italiani è stato rinviato al 2026, lasciando ancora una volta i nostri professionisti in attesa. Non possiamo che porci la domanda: dov’è l’impegno per il personale interno e la sanità pubblica?».

De Palma esprime preoccupazione anche per l’impatto di queste assunzioni sugli infermieri italiani, già sovraccaricati: «Accogliere migliaia di infermieri stranieri per tappare le falle di un sistema carente espone a nuovi rischi, specialmente se la loro formazione linguistica è limitata. In Germania, ad esempio, gli infermieri italiani devono raggiungere il livello B2 di lingua tedesca prima di poter lavorare. In Italia, invece, ci troviamo davanti a corsi di lingua di appena quattro settimane».

Inoltre, De Palma critica la disparità nelle retribuzioni e negli incentivi per il personale italiano, con la recente manovra finanziaria che destina solo 7 euro netti di incremento per l’indennità di specificità e il resto “rateizzato” fino al 2026. «Questo riconoscimento irrisorio rappresenta una beffa per la categoria, e addirittura le ostetriche ne sono escluse. Anche i giovani italiani stanno perdendo fiducia nella professione: il numero di nuovi infermieri è in calo, e il sistema sanitario italiano rimane privo di risorse interne».

Infine, De Palma annuncia la partecipazione di Nursing Up allo sciopero nazionale del 20 novembre, dichiarando: «È una battaglia per il riconoscimento di tutti i professionisti sanitari, stanchi di essere relegati a ruoli sottovalutati e senza adeguato supporto economico. La professione infermieristica italiana merita un futuro migliore, non un rinvio perenne delle soluzioni».