NURSING UP * ROMA – CONGRESSO NAZIONALE DIRIGENTI: DE PALMA, «IL SISTEMA SANITARIO È A RISCHIO COLLASSO, IL 20/11 SAREMO IN PIAZZA PER CHIEDERE RISPOSTE CONCRETE»

15.01 - sabato 9 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Congresso Nazionale Dirigenti Nursing Up 8 novembre 2024: il grido d’allarme degli infermieri italiani pronti a scendere in piazza e incrociare le braccia contro gli stipendi sempre più insufficienti e le carenze di personale.

De Palma: «Sistema Sanitario più che mai a rischio collasso! Il 20 novembre l’ennesima tappa della nostra eterna battaglia per difendere il nostro futuro e quello di tutta la Sanità pubblica».

Dall’indagine #LATUAVOCECONTA emerge un quadro drammatico: la maggior parte degli infermieri italiani, schiacciati da carichi insostenibili e retribuzioni inadeguate, è costretta a indebitarsi per arrivare a fine mese.

I risultati del survey, condotto su un campione di oltre 3.000 professionisti e presentato oggi al Congresso Nazionale del Nursing Up, sono stati definiti dal Presidente Antonio De Palma un «grido d’allarme che non può più essere ignorato». Tra i dati più gravi: quasi il 98% degli intervistati si sente sottovalutato economicamente, il 71% ricorre ai prestiti e il 75% sconsiglierebbe la propria professione a un amico o familiare.

Una professione in crisi strutturale

– De Palma ha denunciato la crisi profonda della professione: «Se gli infermieri italiani, colonne portanti della sanità, rinunciano alla propria carriera o cercano opportunità all’estero, come testimoniato da professionisti come Giulia Cellini e Daniele Notarrigo, significa che la politica sanitaria ha fallito». Entrambi hanno espresso la volontà di tornare, ma solo a fronte di un reale cambiamento in Italia.

Le storiche vittorie e la manifestazione del 20 novembre

– Nel Congresso è stato ricordato come il Nursing Up sia riuscito a ottenere importanti risultati, tra cui la prima indennità di specificità infermieristica con la manifestazione al Circo Massimo del 2020. Tuttavia, il raddoppio dell’indennità, ottenuto grazie all’impegno del sindacato, è stato consegnato a rate e negato alle ostetriche. De Palma ha dichiarato: «I soldi li meritiamo tutti e subito! Non possiamo aspettare! Aumentiamo gli stipendi: la nostra pazienza è finita.»

Appello alle istituzioni – Il Nursing Up scenderà di nuovo in piazza il 20 novembre, accanto ai medici, per chiedere risposte concrete. «Siamo stati il primo sindacato a ottenere risultati inaspettati, ma ora chiediamo di più: valorizzazione immediata e rispetto. L’Italia non può permettersi di ignorare il grido d’aiuto dei suoi infermieri. Siamo il presente e il futuro della Sanità: senza di noi, il sistema è destinato a crollare» ha concluso De Palma.