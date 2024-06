NSC – NUOVO SINDACATO CARABINIERI * G7: «LA NUOVA NAVE NON È ARRIVATA, I COLLEGHI SISTEMATI IN HOTEL»

07.32 - mercoledì 12 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

G7, Nsc: “La nuova nave non è arrivata, Carabinieri sistemati in hotel”. Gli ultimi carabinieri stanno lasciando la Mykonos Magic. La mortificante situazione subìta dai nostri colleghi comandati in servizio al G7 di Brindisi viene risolta grazie all’interessamento del Generale Ubaldo Del Monaco e del suo Stato Maggiore. Comandanti che già dalle prime segnalazioni ricevute anche dal Nuovo Sindacato Carabinieri, si sono portati sul luogo, dove erano già presenti il segretario nazionale NSC Nicola Magno e il Segretario Generale Puglia Cataldo Dimitri, per accertare le condizioni alloggiative e senza remora alcuna hanno subito attivato le giuste procedure per riconquistare quella dignità dei carabinieri lì presenti, ormai tristemente calpestata da una politica sempre più lontana da chi serve il proprio paese.

Notizie di corridoio parlano dell’arrivo nella giornata di oggi di un’ulteriore nave su cui dovrebbe poi trovare alloggiamento il personale delle forze dell’ordine, purtroppo la situazione appare preoccupante in quanto sembrerebbe che si tratti di una nave del 1981 su cui sono presenti le cosiddette cuccette.

Si potrebbe dire che si naviga a vista, usando i termini “marinareschi” ma nel frattempo, con nostro grande orgoglio, l’Arma si è distinta grazie al lavoro dei Comandanti pugliesi che, agendo a tutela dei propri uomini, non dimenticando nessuno hanno trovato la giusta soluzione per permettere a tutti i Carabinieri di alloggiare in un ambiente consono e rispettoso della propria dignità. Proprio in queste ore, siamo stati informati dalla nostra Amministrazione che si stanno movimentando i rimanenti 200 carabinieri ancora a bordo della nave, per trasferirli in strutture alloggiative nelle zone limitrofe.