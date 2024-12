“NON HO PAURA DEL LUPO“ * DECLASSAMENTO STATUS PROTEZIONE LUPO: «UNA DECISIONE POLITICA, CHE METTE A RISCHIO LA CONSERVAZIONE»

18.49 - martedì 3 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Declassamento delle protezioni del lupo: una decisione politica che mette a rischio la conservazione e la coesistenza. Oggi il Comitato Permanente della Convenzione di Berna ha deciso di declassare lo status di protezione del lupo, una scelta che lascia sgomenti noi e tutti coloro che lavorano per la tutela della biodiversità. Questa decisione, dettata da interessi politici e lontana da basi scientifiche, mette a rischio decenni di sforzi per la conservazione di una specie fondamentale per gli ecosistemi europei.

“Questa è una sconfitta per la natura e per la scienza. Una scelta che rischia di riportarci indietro di decenni” – ha dichiarato Daniele Ecotti, Presidente di Io non ho paura del lupo, Associazione italiana da anni impegnata nella conservazione del lupo e nella sua coesistenza con le attività umane. – “Abbiamo il dovere morale e scientifico di proteggere questa specie, non solo per il suo valore intrinseco, ma per l’equilibrio degli ecosistemi e per il futuro delle generazioni che verranno”.

Nonostante gli appelli di oltre 300 associazioni della società civile, il parere scientifico della Large Carnivore Initiative for Europe e le voci di centinaia di migliaia di cittadini, gli Stati membri hanno ignorato una visione basata sulla scienza, scegliendo invece di perseguire decisioni influenzate da pressioni politiche e assecondando gli interessi delle lobbies.

Il lupo è appena tornato a ripopolare aree da cui era scomparso per secoli. È una specie chiave per la biodiversità, in grado di mantenere gli equilibri naturali. Tuttavia, il declassamento delle sue protezioni rappresenta un pericoloso arretramento. Questo declassamento non era una necessità: l’attuale normativa europea già consente una gestione responsabile, compreso il prelievo selettivo ove necessario, rendendo questa decisione non solo superflua ma dannosa.

La consultazione pubblica del 2023 che ha portato a questa proposta è attualmente oggetto di indagine del Mediatore Europeo. Il rischio è che, invece di promuovere soluzioni di coesistenza tra umani e grandi carnivori, questa scelta aumenti le tensioni sociali e polarizzi ulteriormente le comunità.

“Abbiamo bisogno di più scienza, non di più politica, nella gestione della fauna selvatica” – ha aggiunto il Presidente – “Il lupo non è solo un animale: è un simbolo di ciò che siamo capaci di proteggere e di come possiamo coesistere con il mondo naturale. Perdere questo equilibrio significa ribadire la nostra incapacità di rapportarci con l’ambiente che ci circonda”.