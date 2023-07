08.08 - mercoledì 5 luglio 2023



NEXI, fitch alza il rating a BB+.Decisivo il miglioramento attuale e prospettico della leva finanziaria. Ieri a valle del perfezionamento dell’annual rating review, Fitch ha emesso un comunicato stampa che annuncia il rating upgrade di Nexi da “BB“ a “BB+”, ultimo livello prima del cd “Investment Grade”, con stable outlook. La notizia è particolarmente positiva in quanto analisi di rating advisors esterni stimavano possibile un loro upgrade solo nel 2024 inoltrato.

In particolare, l’upgrade è avvenuto senza l’assegnazione preliminare di un “positive outlook” al precedente rating “BB“, che avrebbe richiesto 12-18 mesi per eventualmente tradursi in un rating upgrade, denotando quindi una “urgenza” della decisione, grazie a continui e positivi confronti tra le stime dell’Agenzia di rating e i dati di Piano di Nexi che han portato Fitch a riformulare in maniera più positiva le proprie aspettative.

Decisivo il miglioramento attuale e prospettico della leva finanziaria (Fitch considera quella lorda) con aspettative di una policy finanziaria meno aggressiva (leva <4x a fine anno) e più compatibile con il profilo di società quotata, supportata dal trend di crescita ricavi/EBITDA/EBITDA margin, dalla generazione di cassa, dal mantenimento dei key client (citano espressamente Unicredit) nonché dall’impatto delle operazioni di M&A annunciate sinora, tutte finanziate con mezzi propri e non con nuovo debito.

Per mantenere l’attuale rating Fitch si attende che Nexi rimanga aperta a ulteriori acquisizioni di tipo bolt on e non transformational (<500 mln / anno) ma garantendo un calo della leva lorda di almeno 300 mln EUR nel prossimo biennio; ritiene altresì possibile il pagamento di dividendi dal 2024 ma per non più del 35% degli utili e, infine, si attende una marcata riduzione dei costi non recurring e l’ottimizzazione delle capex.

La rating trajectory potrebbe accelerare verso l’Investment Grade di fronte a un calo della leva lordo sotto 3.2x in maniera sostenuta nel tempo, all’evidenza di una policy finanziaria vincolante a mantenere la leva sotto un target predefinito, a un ulteriore miglioramento dei margini.

La rating trajectory potrebbe, invece, invertirsi in caso di leva lorda di nuovo sopra 4x per un forte incremento del debito lordo o calo dell’EBITDA, ovvero in caso di mancata realizzazione delle sinergie prospettate.