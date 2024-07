“NETPOLITICS“ * DIGITALE: «CONTRO LE FAKE NEWS IL “MANIFESTO PER L’USO RESPONSABILE DEI DATI”, A FANO A SETTEMBRE LA SCUOLA ESTIVA “DATAPOLIS” SULL’USO DEI DATI»

07.29 - venerdì 5 luglio 2024

Digitale: contro le fake news il “Manifesto per l’uso responsabile dei dati”. A Fano a settembre la scuola estiva “DataPolis” sull’uso dei dati. Dai falsi dati sulle spese sanitarie della campagna pro Brexit alla negazione dei risultati delle elezioni americane e del cambiamento climatico le fake news prosperano dove i dati sono ignorati.

Per questo NetPolitics, associazione promotrice di attività culturali e di formazione sul tema del digitale, della comunicazione e della partecipazione, nata a inizio 2024, ha lanciato ieri il “Manifesto per l’uso responsabile dei dati”, 10 principi contro la cultura delle fake news e per l’ecologia dell’informazione.

L’uso consapevole dei dati proposto dal Manifesto è stato al centro dell’incontro tenutosi in Treccani giovedì’ 4 luglio in Sala Igea. La registrazione dell’evento è disponibile qui.

Dopo i saluti del Direttore della Treccani, Massimo Bray, che ha sottolineato il valore dei dati per la costruzione di una democrazia solida e di una conoscenza diffusa, è seguito il dibattito sul tema “Etica e dati per una comunicazione trasparente e democratica” moderato da Giovanna Vitale, giornalista de la Repubblica con Massimiliano Panarari, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Modena e Reggio Emilia, Gianluca Passarelli, Ordinario di Scienza Politica, Sapienza Università e Valentina Sacchetta, presidente NetPolitics.

Il Manifesto – ideato dall’Associazione NetPolitics, presieduta da Valentina Sacchetta, comunicatrice under 30 e dal Comitato Scientifico di DataPolis, diretto dal professor Gianluca Passarelli, ordinario di Scienza Politica della Sapienza – ribadisce un vecchio adagio del giornalismo analogico: un’affermazione non è credibile e fondata se non si basa su dati, e include alcune proposte: dall’educazione all’uso dei dati fin dalla scuola media, al sostegno alla ricerca pubblica e senza scopo di lucro sui dati, incoraggia la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale, condanna la profilazioni psicologica a fini elettorali, come avvenuto nel caso di Cambridge Analytica.

Intorno ai principi del Manifesto NetPolitics organizzerà, dal 18 al 22 settembre 2024 a Fano, la “Scuola Estiva DataPolis”. La prima edizione si concentrerà sull’uso dei dati nella comunicazione pubblica, politica, sociale. Parteciperanno tra gli altri Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali), Titti Postiglione, Vice Direttrice Protezione Civile.

Programma completo e iscrizioni su https://netpoliticsaps.it/