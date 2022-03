NATO * VERTICE BRUXELLES: STOLTENBERG: « QUALSIASI USO DA PARTE DELLA RUSSIA DI UN’ARMA CHIMICA O BIOLOGICA SAREBBE INACCETTABILE, COMPORTEREBBE GRAVI CONSEGUENZE »

14.24 - giovedì 24 marzo 2022

Noi, i capi di Stato e di governo dei 30 alleati della NATO, ci siamo incontrati oggi per affrontare l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha infranto la pace in Europa e sta causando gigantesche sofferenze e distruzioni umane.

Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina con la massima fermezza. Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra e di ritirare le forze militari dall’Ucraina e invitiamo la Bielorussia a porre fine alla sua complicità, in linea con la risoluzione sull’aggressione contro l’Ucraina adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 marzo 2022. La Russia dovrebbe rispettare la 16 marzo sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite e sospensione immediata delle operazioni militari. L’attacco della Russia all’Ucraina minaccia la sicurezza globale. Il suo assalto alle norme internazionali rende il mondo meno sicuro. La retorica escalation del presidente Putin è irresponsabile e destabilizzante.

Gli ucraini hanno ispirato il mondo con un’eroica resistenza alla brutale guerra di conquista della Russia. Condanniamo fermamente i devastanti attacchi della Russia ai civili, comprese donne, bambini e persone in situazioni vulnerabili. Lavoreremo con il resto della comunità internazionale per ritenere responsabili i responsabili di violazioni del diritto umanitario e internazionale, compresi i crimini di guerra. Siamo profondamente preoccupati per l’aumento del rischio di violenza sessuale e tratta di esseri umani. Esortiamo la Russia a consentire un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli e un passaggio sicuro per i civili e di consentire la consegna degli aiuti umanitari a Mariupol e ad altre città assediate. Condanniamo anche gli attacchi contro le infrastrutture civili, comprese quelle che mettono in pericolo le centrali nucleari. Continueremo a contrastare le bugie della Russia sul suo attacco all’Ucraina ed esporremo narrazioni inventate o fabbricate operazioni “false flag” per preparare il terreno a un’ulteriore escalation, anche contro la popolazione civile ucraina. Qualsiasi uso da parte della Russia di un’arma chimica o biologica sarebbe inaccettabile e comporterebbe gravi conseguenze.

La Russia deve dimostrare di essere seria riguardo ai negoziati attuando immediatamente un cessate il fuoco. Chiediamo alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l’Ucraina per ottenere risultati concreti, iniziando con un cessate il fuoco sostenibile e procedendo verso un ritiro completo delle sue truppe dal territorio ucraino. La continua aggressione della Russia mentre sono in corso le discussioni è deplorevole. Sosteniamo gli sforzi dell’Ucraina per raggiungere la pace e quelli intrapresi diplomaticamente dagli alleati per pesare sulla Russia per porre fine alla guerra e alleviare le sofferenze umane.

Siamo in piena solidarietà con il presidente Zelenskyy, il governo dell’Ucraina e con i coraggiosi cittadini ucraini che stanno difendendo la loro patria. Onoriamo tutti coloro che sono stati uccisi, feriti e sfollati dall’aggressione russa, così come le loro famiglie. Riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti che si estendono alle sue acque territoriali.

L’Ucraina ha un diritto fondamentale all’autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Dal 2014 abbiamo fornito ampio sostegno alla capacità dell’Ucraina di esercitare tale diritto. Abbiamo addestrato le forze armate ucraine, rafforzando le loro capacità e capacità militari e migliorando la loro resilienza. Gli alleati della NATO hanno intensificato il loro sostegno e continueranno a fornire ulteriore sostegno politico e pratico all’Ucraina mentre continua a difendersi. Gli alleati della NATO continueranno inoltre a fornire assistenza in settori quali la sicurezza informatica e la protezione contro le minacce di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare. Gli alleati della NATO forniscono anche un ampio sostegno umanitario e ospitano milioni di rifugiati. I ministri degli Esteri discuteranno ulteriormente del nostro sostegno all’Ucraina quando si incontreranno ad aprile.

Siamo uniti nella nostra determinazione a contrastare i tentativi della Russia di distruggere le basi della sicurezza e della stabilità internazionali. Stiamo tenendo conto della Russia e della Bielorussia. Massicce sanzioni e pesanti costi politici sono stati imposti alla Russia per porre fine a questa guerra. Rimaniamo determinati a mantenere una pressione internazionale coordinata sulla Russia. Continueremo a coordinarci strettamente con le parti interessate e altre organizzazioni internazionali, inclusa l’Unione Europea. Il coordinamento transatlantico resta fondamentale per una risposta efficace all’attuale crisi.

Chiediamo a tutti gli stati, inclusa la Repubblica popolare cinese (RPC), di sostenere l’ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e integrità territoriale, come sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, ad astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico della Russia e ad astenersi da qualsiasi azione che aiuti la Russia a eludere le sanzioni. Siamo preoccupati per i recenti commenti pubblici dei funzionari della RPC e chiediamo alla Cina di cessare di amplificare le false narrazioni del Cremlino, in particolare sulla guerra e sulla NATO, e di promuovere una soluzione pacifica del conflitto.

Rimaniamo impegnati nei principi fondamentali alla base della sicurezza europea e globale, compreso che ogni nazione ha il diritto di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza libere da interferenze esterne. Riaffermiamo il nostro impegno per la politica della NATO della porta aperta ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di Washington.

Stiamo fornendo supporto su misura ai partner colpiti dalle minacce e dalle interferenze russe e intensificheremo la nostra assistenza per aiutarli a resistere all’influenza maligna russa e rafforzare la loro resilienza, sulla base delle richieste dei nostri partner e dei nostri programmi di partnership di lunga data. Ad aprile, i ministri degli Esteri valuteranno proposte concrete per rafforzare il nostro sostegno a questi partner.

Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per proteggere e difendere la sicurezza delle nostre popolazioni alleate e di ogni centimetro del territorio alleato. Il nostro impegno nei confronti dell’articolo 5 del Trattato di Washington è ferreo.

In risposta alle azioni della Russia, abbiamo attivato i piani di difesa della NATO, dispiegato elementi della Forza di risposta della NATO e collocato 40.000 soldati sul nostro fianco orientale, insieme a importanti mezzi aerei e navali, sotto il comando diretto della NATO supportato dagli schieramenti nazionali degli Alleati. Stiamo inoltre istituendo quattro ulteriori gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Stiamo prendendo tutte le misure e le decisioni per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati in tutti i domini e con un approccio a 360 gradi. Le nostre misure restano preventive, proporzionate e non estensive. Ora accelereremo la trasformazione della NATO verso una realtà strategica più pericolosa, anche attraverso l’adozione del prossimo Concetto strategico a Madrid. Alla luce della più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni, rafforzeremo anche in modo significativo la nostra posizione di deterrenza e difesa a lungo termine e svilupperemo ulteriormente l’intera gamma di forze e capacità pronte necessarie per mantenere una deterrenza e una difesa credibili. Questi passaggi saranno supportati da esercitazioni potenziate con una maggiore attenzione alla difesa collettiva e all’interoperabilità.

Stiamo aumentando la resilienza delle nostre società e delle nostre infrastrutture per contrastare l’influenza maligna della Russia. Stiamo migliorando le nostre capacità e difese informatiche, fornendo supporto reciproco in caso di attacchi informatici. Siamo pronti a imporre costi a coloro che ci danneggiano nel cyberspazio e stiamo aumentando lo scambio di informazioni e la consapevolezza situazionale, migliorando la preparazione civile e rafforzando la nostra capacità di rispondere alla disinformazione. Miglioreremo anche la nostra preparazione e prontezza per le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Prenderemo ulteriori decisioni quando ci incontreremo a Madrid.

I passi che stiamo compiendo per garantire la sicurezza della nostra Alleanza e dell’area euro-atlantica richiederanno risorse adeguate. Gli alleati stanno aumentando sostanzialmente le loro spese per la difesa. Oggi abbiamo deciso di accelerare i nostri sforzi per adempiere al nostro impegno nei confronti del Defence Investment Pledge nella sua interezza. In linea con il nostro impegno nell’articolo 3 del Trattato di Washington, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a tutte le forme di attacco. Durante il nostro incontro a Madrid, presenteremo ulteriori piani su come rispettare l’impegno.

La guerra non provocata della Russia contro l’Ucraina rappresenta una sfida fondamentale ai valori e alle norme che hanno portato sicurezza e prosperità a tutti nel continente europeo. La scelta del presidente Putin di attaccare l’Ucraina è un errore strategico, con gravi conseguenze anche per la Russia e il popolo russo. Rimaniamo uniti e risoluti nella nostra determinazione di opporci all’aggressione russa, aiutare il governo e il popolo ucraino e difendere la sicurezza di tutti gli alleati.

We, the Heads of State and Government of the 30 NATO Allies, have met today to address Russia’s aggression against Ukraine, the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades. Russia’s war against Ukraine has shattered peace in Europe and is causing enormous human suffering and destruction.

We condemn Russia’s invasion of Ukraine in the strongest possible terms. We call on President Putin to immediately stop this war and withdraw military forces from Ukraine, and call on Belarus to end its complicity, in line with the Aggression Against Ukraine Resolution adopted at the UN General Assembly of 2 March 2022. Russia should comply with the 16 March ruling by the UN International Court of Justice and immediately suspend military operations. Russia’s attack on Ukraine threatens global security. Its assault on international norms makes the world less safe. President Putin’s escalatory rhetoric is irresponsible and destabilizing.

Ukrainians have inspired the world with heroic resistance to Russia’s brutal war of conquest. We strongly condemn Russia’s devastating attacks on civilians, including women, children, and persons in vulnerable situations. We will work with the rest of the international community to hold accountable those responsible for violations of humanitarian and international law, including war crimes. We are deeply concerned about the increased risk of sexual violence and human trafficking. We urge Russia to allow rapid, safe, and unhindered humanitarian access and safe passage for civilians, and to allow for humanitarian aid to be delivered to Mariupol and other besieged cities. We also condemn attacks against civilian infrastructure, including those endangering nuclear power plants. We will continue to counter Russia’s lies about its attack on Ukraine and expose fabricated narratives or manufactured “false flag” operations to prepare the ground for further escalation, including against the civilian population of Ukraine. Any use by Russia of a chemical or biological weapon would be unacceptable and result in severe consequences.

Russia needs to show it is serious about negotiations by immediately implementing a ceasefire. We call on Russia to engage constructively in credible negotiations with Ukraine to achieve concrete results, starting with a sustainable ceasefire and moving towards a complete withdrawal of its troops from Ukrainian territory. Russia’s continuing aggression while discussions are taking place is deplorable. We support Ukraine’s efforts to achieve peace, and those undertaken diplomatically by Allies to weigh in on Russia to end the war and relieve human suffering.

We stand in full solidarity with President Zelenskyy, the government of Ukraine, and with the brave Ukrainian citizens who are defending their homeland. We honour all those killed, injured, and displaced by Russia’s aggression, as well as their families. We reaffirm our unwavering support for the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders extending to its territorial waters.

Ukraine has a fundamental right to self-defence under the United Nations Charter. Since 2014, we have provided extensive support to Ukraine’s ability to exercise that right. We have trained Ukraine’s armed forces, strengthening their military capabilities and capacities and enhancing their resilience. NATO Allies have stepped up their support and will continue to provide further political and practical support to Ukraine as it continues to defend itself. NATO Allies will also continue to provide assistance in such areas as cybersecurity and protection against threats of a chemical, biological, radiological, and nuclear nature. NATO Allies also provide extensive humanitarian support and are hosting millions of refugees. Foreign Ministers will discuss further our support to Ukraine when they meet in April.

We are united in our resolve to counter Russia’s attempts to destroy the foundations of international security and stability. We are holding Russia and Belarus to account. Massive sanctions and heavy political costs have been imposed on Russia in order to bring an end to this war. We remain determined to maintain coordinated international pressure on Russia. We will continue to coordinate closely with relevant stakeholders and other international organizations, including the European Union. Transatlantic coordination remains crucial for an effective response to the current crisis.

We call on all states, including the People’s Republic of China (PRC), to uphold the international order including the principles of sovereignty and territorial integrity, as enshrined in the UN Charter, to abstain from supporting Russia’s war effort in any way, and to refrain from any action that helps Russia circumvent sanctions. We are concerned by recent public comments by PRC officials and call on China to cease amplifying the Kremlin’s false narratives, in particular on the war and on NATO, and to promote a peaceful resolution to the conflict.

We remain committed to the foundational principles underpinning European and global security, including that each nation has the right to choose its own security arrangements free from outside interference. We reaffirm our commitment to NATO’s Open Door Policy under Article 10 of the Washington Treaty.

We are providing tailored support to partners affected by Russian threats and interference and will step up our assistance to help them resist Russian malign influence and strengthen their resilience, based on our partners’ requests and our long-standing partnership programmes. In April, Foreign Ministers will consider concrete proposals for enhancing our support to these partners.

We will continue to take all necessary steps to protect and defend the security of our Allied populations and every inch of Allied territory. Our commitment to Article 5 of the Washington Treaty is iron-clad.

In response to Russia’s actions, we have activated NATO’s defence plans, deployed elements of the NATO Response Force, and placed 40,000 troops on our eastern flank, along with significant air and naval assets, under direct NATO command supported by Allies’ national deployments. We are also establishing four additional multinational battlegroups in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. We are taking all measures and decisions to ensure the security and defence of all Allies across all domains and with a 360-degree approach. Our measures remain preventive, proportionate, and non-escalatory. We will now accelerate NATO’s transformation for a more dangerous strategic reality, including through the adoption of the next Strategic Concept in Madrid. In light of the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades, we will also significantly strengthen our longer term deterrence and defence posture and will further develop the full range of ready forces and capabilities necessary to maintain credible deterrence and defence. These steps will be supported by enhanced exercises with an increased focus on collective defence and interoperability.

We are increasing the resilience of our societies and our infrastructure to counter Russia’s malign influence. We are enhancing our cyber capabilities and defences, providing support to each other in the event of cyber-attacks. We are ready to impose costs on those who harm us in cyberspace, and are increasing information exchange and situational awareness, enhancing civil preparedness, and strengthening our ability to respond to disinformation. We will also enhance our preparedness and readiness for chemical, biological, radiological and nuclear threats. We will take further decisions when we meet in Madrid.

The steps we are taking to ensure the security of our Alliance and of the Euro-Atlantic area will require adequate resourcing. Allies are substantially increasing their defence expenditures. Today, we have decided to accelerate our efforts to fulfil our commitment to the Defence Investment Pledge in its entirety. In line with our commitment in Article 3 of the Washington Treaty, we will further strengthen our individual and collective capacity to resist all forms of attack. At our meeting in Madrid, we will submit additional plans on how to meet the Pledge.

Russia’s unprovoked war against Ukraine represents a fundamental challenge to the values and norms that have brought security and prosperity to all on the European continent. President Putin’s choice to attack Ukraine is a strategic mistake, with grave consequences also for Russia and the Russian people. We remain united and resolute in our determination to oppose Russia’s aggression, aid the government and the people of Ukraine, and defend the security of all Allies.