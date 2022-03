NATO * CONFERENZA STAMPA SEGRETARIO GENERALE / 15/3: STOLTENBERG, « AUMENTEREMO I NOSTRI SCHIERAMENTI, RAFFORZEREMO LA DIFESA AEREA E MISSILISTICA INTEGRATA » (VIDEO)

17.47 - martedì 15 marzo 2022

I ministri della Difesa della NATO si incontreranno domani in un momento decisivo per la nostra sicurezza.

La brutale invasione dell’Ucraina da parte del presidente Putin sta causando morte e distruzione ogni giorno. Ha sconvolto il mondo. E ha scosso l’ordine internazionale.

Per mesi abbiamo esposto la lunga lista di bugie della Russia. Hanno affermato che non avevano intenzione di invadere l’Ucraina. Ma lo hanno fatto.

Hanno affermato che stavano ritirando le loro truppe. Ma hanno inviato ancora di più.

Dicono di proteggere i civili. Ma stanno uccidendo i civili.

Ora stanno facendo affermazioni assurde su laboratori biologici e armi chimiche in Ucraina.

Questa è solo un’altra bugia. E siamo preoccupati che Mosca possa organizzare un’operazione sotto falsa bandiera, forse anche con armi chimiche.

Il popolo ucraino sta combattendo coraggiosamente. Difendere le loro case. E il loro futuro. E dobbiamo sostenerli.

Domani sarà raggiunto dal ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. E gli altri nostri partner Georgia, Finlandia, Svezia e Unione Europea.

Il mondo intero ha condannato questa guerra senza senso.

Gli alleati della NATO, l’Unione Europea e altri paesi hanno introdotto sanzioni senza precedenti contro la Russia.

Per molti anni, gli alleati della NATO hanno addestrato decine di migliaia di truppe ucraine.

Molti di loro ora stanno combattendo in prima linea.

Gli alleati hanno anche fornito quantità significative di equipaggiamento critico. Comprese armi anticarro e di difesa aerea, droni, munizioni e carburante.

Questa formazione e attrezzatura stanno aiutando l’Ucraina a difendersi. L’Ucraina ha un diritto fondamentale all’autodifesa, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. E gli alleati ei partner della NATO continueranno ad aiutare l’Ucraina a difendere questo diritto. Fornendo equipaggiamento militare e assistenza finanziaria e umanitaria.

Il compito principale della NATO è proteggere e difendere tutti gli alleati.

Abbiamo risposto rapidamente alla crisi. Attivando i nostri piani di difesa, elevando la nostra prontezza, e schierando per la prima volta la Forza di risposta della NATO per la nostra difesa collettiva.

Ora ci sono centinaia di migliaia di forze in allerta intensificata in tutta l’Alleanza. Centomila soldati americani in Europa. E circa 40.000 soldati sotto il comando diretto della NATO, per lo più nella parte orientale dell’Alleanza.

Sostenuto dalle maggiori potenze navali e aeree. Così come le difese aeree.

Gli Stati Uniti stanno attualmente schierando batterie Patriot in Polonia. E anche Germania e Paesi Bassi stanno schierando Patriots in Slovacchia.

Tutto questo invia un messaggio inconfondibile. Un attacco a un alleato avrà una risposta decisiva da parte dell’intera Alleanza. L’invasione russa dell’Ucraina, e la sua integrazione militare con la Bielorussia, creano una nuova realtà di sicurezza nel continente europeo.

Quindi dobbiamo ripristinare la nostra posizione militare per questa nuova realtà. Domani i ministri avvieranno un’importante discussione su misure concrete per rafforzare la nostra sicurezza a lungo termine, in tutti i settori.

A terra, ciò potrebbe includere sostanzialmente più forze nella parte orientale dell’Alleanza, a maggiore prontezza e con equipaggiamento più preposizionato.

Prenderemo in considerazione anche importanti aumenti dei nostri schieramenti aerei e navali. Rafforzare la nostra difesa aerea e missilistica integrata.

Rafforzare le nostre difese informatiche. E tenendo sempre più esercizi più grandi.

Mi aspetto che incaricheremo i comandanti militari della NATO di sviluppare opzioni per il nostro vertice di Madrid di giugno. I maggiori rinforzi della nostra difesa richiederanno importanti aumenti degli investimenti.

Accolgo con favore che la Germania e altri alleati abbiano già annunciato che si stanno intensificando. E incoraggio tutti gli alleati a spendere almeno il 2% del PIL per la difesa.

Dobbiamo fare di più. Quindi dobbiamo anche investire di più. Per proteggere la pace e la libertà. E difendi i nostri valori, in questo momento critico.

