“MUSICARIVA” * 40MO ANNIVERSARIO: «DAL 19 AL 28 LUGLIO A RIVA DEL GARDA (TN), CONCERTI – WORKSHOP – MASTERCLASS – PRESENTAZIONI LIBRARIE – DOCUFILM»

14.14 - sabato 22 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Riprese videointerviste: Maurizio Daldon

///

Circa 30 eventi in tutto il Garda Trentino. Programma ricchissimo con i laureati del Berklee College of Music di Boston e musicisti di fama mondiale come Gilles Apap e Myriam Lafargue, oltre al trombettista fusion Tiger Okoshi.

«MusicaRiva» celebra i suoi primi 40 anni con la 40° edizione di musicaRivafestival dal 19 al 28 luglio 2024, all’insegna della musica a 360 gradi. Concerti, proiezioni di docu-film, presentazioni librarie, masterclass, workshop, incontri con gli artisti per circa 30 eventi che si terranno, dall’alba alla sera, nei luoghi più suggestivi del Garda Trentino e non solo, come la Cascata del Varone, le spiagge del Garda, la zona archeologica di San Martino, la chiesa di San Lorenzo a Tenno, la Spiaggia degli Olivi, la Rocca di Riva del Garda, sede del MAG Museo, il Teatro Comunale di Pergine Valsugana, Palazzo Martini e la Piazza Tre Novembre. Località pittoresche valorizzate da un’offerta musicale e culturale improntata sulla qualità.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è svolta questa mattina, sabato 22 giugno, nella splendida cornice di Palazzo Martini, a Riva del Garda. Presenti il presidente dell’associazione «MusicaRiva» Luca Rizzardo Gianfilippi, il direttore artistico Lucas Christ e la vicesindaca del Comune di Riva del Garda, Silvia Betta. Tra il pubblico, anche il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini.

VIDEODICHIARAZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO PAT, CLAUDIO SOINI

LE VIDEOINTERVISTE

Nel ricchissimo programma della 40° edizione di «MusicaRiva Festival» è prevista la proiezione del docu-film «Sulle orme del grande Yuri Ahronovitch», a oltre vent’anni dalla scomparsa dell’indimenticato direttore d’orchestra, l’esibizione dei giovani laureati del Berklee College of Music di Boston con il trombettista Tiger Okoshi, Yamaha Artist, e la sua omonima Band, il concerto dei Tetraktis Percussioni e i percussionisti della Scala, oltre a quello di musicisti di fama mondiale come Gilles Apap e Myriam Lafargue. In scaletta anche la presentazione del libro She’s a woman del critico musicale, Ezio Guaitamacchi. Gran finale affidato all’esecuzione di un patrimonio della storia della musica, la IX di Beethoven che sarà impreziosita dalla maestria di danzatori della DEOS Danse Ensemble Opera Studio su coreografie create ad hoc da Giovanni di Cicco e il coinvolgimento di molte scuole di danza.

Esecutori: Orchestra di Padova e del Veneto, Coro Lirico del Veneto, solisti Erika Grimaldi – soprano, Elima Hasan – mezzosoprano, Pierluigi D’Aloia – tenore, Markus Werba – baritono, direttore Marco Angius. «musicaRivafestival» è anche contenitore di corsi di alto perfezionamento con docenti del calibro di Mietta Sighele (canto), Massimo Somenzi (piano), Gilles Apap (violino), Marco Tamayo (chitarra), Paolo Taballione (flauto), Piergiuseppe Doldi (tromba) e di workshop con musicisti di prim’ordine come i Tetraktis Percussioni e i percussionisti della Scala, Debbie Summa (canto leggero), Elvezio Fortunato (chitarra elettrica), Ashanka Sen e Arup Kanti Das (Musica indiana). Nel programma anche workshop dedicati alla liuteria del violino (Clara Contadini) e della chitarra (Marco La Manna).

«Il 2024 incorona un traguardo straordinario per MusicaRiva, la celebrazione della sua 40° edizione con una rassegna di eventi che ambiscono alla celebrazione della musica a 360 gradi. Innumerevoli località mozzafiato, selezionate sul territorio di Riva del Garda e dell’Alto Garda tutto, si faranno palcoscenico ideale di un festival commemorativo che proporrà un ventaglio di eventi eterogenei, spaziando da concerti, incontri con artisti, masterclass, fino a proiezioni di docufilm, incontri librari e workshop» spiega il direttore artistico Lucas Christ. «Orchestre sinfoniche, ensemble di musica da camera, spettacoli di danza, formazioni che abbracciano la musica corale medievale fino alla “fusion music” di Tiger Okoshi, animeranno per dieci giorni – spesso fino a 4 eventi al giorno dall’alba al tramonto – oltre 20 luoghi di suggestiva bellezza del territorio altogardesano.

Celebri artisti internazionali si alterneranno a giovani talenti emergenti locali e non per i quali MusicaRiva è stata, da sempre, un palcoscenico importante. Il viaggio celebrativo di 40 anni di musica inizierà nel Rione 2 Giugno di Riva del Garda con una serie di spettacoli musicali/visivi di grande fascino ed impatto che vedranno protagonista il luogo stesso per concludersi nella meravigliosa piazza III Novembre, cuore pulsante della città, con l’esecuzione della IX Sinfonia di Beethoven che verrà arricchita, per l’occasione, da una coreografia di Giovanni Di Cicco».

«MusicaRiva Festival festeggia i suoi primi 40 anni con un grande repertorio alle spalle» osserva il presidente dell’Associazione MusicaRiva Luca Rizzardo Gianfilippi. «Guardiamo al futuro e, pur mantenendo una nostra identità, andiamo incontro alle nuove generazioni. Sfatiamo un mito: è sbagliato identificare MusicaRiva con l’associazione che propone solamente musica classica, perché non è mai stato così. Tant’è vero che, nel corso degli anni, sono state nostri ospiti anche artisti di fama internazionale come Gloria Gaynor, leggenda della disco music e un’icona della musica brasiliana come Gilberto Gil. Siamo poliedrici e amiamo la musica a 360° gradi. MusicaRiva – afferma – è Musica nel senso nobile e generale del termine. Quello che noi cerchiamo è la qualità. Musica Riva è un luogo che propone talenti, sia del territorio, che dall’esterno. Non è un programma autoreferenziale, siamo espressione di un territorio».

«Ringraziamo gli sponsor, le scuole di danze e tutte le realtà che collaborano a questo meraviglioso festival» sottolinea la vicesindaca di Riva del Garda, Silvia Betta. «Per Riva e per tutto il territorio è un evento culturale molto importante e significativo». Betta, rimarcando le «collaborazioni con gli altri comuni» ha inoltre ricordato che «musicaRiva Festival» riesce a intercettare «tanti tipi di pubblico con sensibilità diverse» e «valorizza i giovani talenti del territorio».

PHOTOGALLERY