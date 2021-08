MUSE TRENTO * NOTTE STELLE CADENTI 2021: « VIOTE MONTE BONDONE, TRE SERATE CON GLI ESPERTI PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLE PERSEIDI (DAL 10 AL 12 AGOSTO)

Notti di stelle con il naso all’insù. 10, 11 e 12 agosto 2021 | dalle 21 alle 23 Terrazza delle Stelle, Viote del Monte Bondone.

Ingresso gratuito, Green Pass obbligatorio.

Stelle cadenti e telescopi: alla Terrazza delle Stelle sul Monte Bondone tre serate con gli esperti del MUSE per scoprire i segreti delle Perseidi, lo sciame meteorico più abbondante e luminoso dell’anno. Il 12 agosto, oltre alle osservazioni astronomiche, avrà luogo il concerto del gruppo musicale “I Cavalieri Erranti” nell’ambito del Monte Bondone Green Festival.

Chi non ha mai affidato un proprio desiderio a una traccia luminosa intravista nel buio delle notti di San Lorenzo? La notte delle “stelle cadenti”, per tradizione fissata il 10 agosto, alla Terrazza delle Stelle, l’osservatorio del MUSE alle Viote del Monte Bondone, si fa in tre: il 10, l’11 e il 12 agosto 2021 gli esperti del Museo delle Scienze sono a disposizione per descrivere il fenomeno, spiegarne i misteri e aiutare il pubblico a riconoscere le varie costellazioni. Un rituale notturno (si inizia alle 21 e si prosegue fino alle 23 e oltre) che ogni anno richiama in quota tanti appassionati: in queste serate si concentra il fenomeno dello sciame meteorico, le Perseidi, osservabile anche a occhio nudo, meglio se lontano dai grandi centri urbani.

Il MUSE metterà a disposizione i suoi potenti telescopi e le proprie competenze in campo astronomico per decifrare il cielo estivo. Cielo che come spiega Christian Lavarian, responsabile dell’Area Astronomia del MUSE, non offrirà solo lo spettacolo delle stelle cadenti.

“Queste serate rappresentano un appuntamento fisso e molto seguito nell’estate del monte Bondone – afferma Lavarian. – Osservare il cielo notturno è una delle attività culturali e naturalistiche più appaganti che possiamo fare: alla Terrazza delle Stelle del Monte Bondone, una zona con poco inquinamento luminoso, gli astronomi del MUSE ci guidano in questo fantastico viaggio, dalla semplice visione delle costellazioni ad occhio nudo fino all’uso del telescopio per scrutare in dettaglio pianeti, nebulose e galassie. Le stelle cadenti promettono spettacolo nel cielo di agosto, ma sono accompagnate dai pianeti giganti del Sistema Solare Giove e Saturno, che sono nel periodo di migliore osservabilità per il 2021 e da moltissime altre meraviglie del cielo”.

La serata del 12 agosto sarà allietata anche dal concerto “La Notte dei Desideri”, proposto dal gruppo musicale “I Cavalieri Erranti”, evento promosso nell’ambito del Monte Bondone Green Festival.

“In questo concerto – anticipano gli artisti – desideriamo riproporre situazioni e leggende della tradizione trentina ma anche cantare sogni e desideri sperando che la pioggia di stelle ci porti lontano con gli occhi e con il cuore”.

Durante la serata, ci sarà una degustazione di alcuni prodotti tipici trentini offerta dai produttori locali (Salumeria Belli e Macelleria Cainelli di Sopramonte).

L’ingresso è gratuito con Green Pass obbligatorio

Le attività estive della Terrazza delle Stelle e del vicino Giardino Botanico Alpino, sedi territoriali del MUSE, proseguono per tutta l’estate con concerti, animazioni di teatro scientifico, osservazioni del sole e delle stelle, racconti per ragazzi e corsi di approfondimento a tema astronomico.

Calendario estate 2021 (PDF)

Nel video l’intervista a Christian Lavarian, responsabile Area Astronomia del MUSE