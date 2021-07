MUSE TRENTO * AGENDA: « I PRINCIPALI APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA DAL PRIMO ALL’8 AGOSTO 2021, RIAPRE IL CENTRO VISITATORI A TREMALZO »

I principali appuntamenti al MUSE e nelle sedi territoriali nella settimana dall’1 all’8 agosto 2021.

Le novità

A Tremalzo riapre il Centro Visitatori “Monsignor Mario Ferrari”

È nuovamente aperto e pronto ad accogliere i suoi visitatori il Centro Visitatori Mons. Mario Ferrari, che dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18 (fino al 19 settembre) offre ingresso gratuito a tutti gli interessati alla natura del territorio. All’interno della sede espositiva, un’area espositiva permanente di circa 120 metri quadri, un percorso scandito dal succedersi delle stagioni permette di scoprire l’ambiente di Tremalzo e le sue peculiarità.

Ad arricchire il percorso di visita, la mostra temporanea “DinoMiti. Rettili fossili e dinosauri nelle Dolomiti”: un affascinante viaggio nella storia della regione dolomitica attraverso i più importanti rinvenimenti fossili. In esposizione, reperti di eccezionale importanza per bellezza, significato scientifico e rarità, accompagnati da informazioni sulla storia dell’evoluzione dei rettili dalle prime tracce durante il Carbonifero-Permiano fino alla scomparsa dei dinosauri alla fine del Cretaceo. Il Centro visitatori di Tremalzo fa parte di ReLed. Rete museale Ledro.

Dal 6 agosto 2021, l’ingresso alle sale espositive del Muse e delle sue sedi territoriali e la partecipazione agli eventi saranno consentiti solo agli utenti muniti di Certificazione Verde Covid-19 (green Pass) in corso di validità.

Sono esentati i bambini al di sotto dei 12 anni e coloro che per comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi. L’accertamento del possesso di una delle certificazioni sopra riportate verrà effettuato al momento dell’ingresso.

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE

LUNEDÌ 2 AGOSTO

Nel mese di agosto il MUSE è aperto tutti i giorni, lunedì compresi – dalle 10 alle 18. Il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19 (dal 9 al 22 agosto orario esteso a tutti i gironi della settimana). L’ingresso è garantito solo con l’acquisto del biglietto online valido per una permanenza massima nelle sale espositive di 3 ore.

MARTEDÌ 3 AGOSTO

ORE 18 | Raccontascienza

Torbiere e migrazioni: un viaggio fra i ricordi di ieri per capire il mondo di oggi

con Elisabetta Perini (Referente per programmi di dottorato e mobilità internazionale, FEM), Chiara Steffanini (naturalista, MUSE), Michele Toss (Fondazione Museo storico del Trentino). Le autrici e gli autori accompagneranno i piccoli spettatori nel mondo dei ricordi, dove un lago si evolve in torbiera e un coloratissimo pappagallo farà capire cosa significa migrare, ieri e oggi.

ORE 21.30 | World vibes. Identità sonore

“Amoreamaro”, voci dal Salento

con Maria Mazzotta

Maria Mazzotta, voce e percussioni Vince Abbracciante, fisarmonica “Amoreamaro” è un’intensa e appassionata riflessione, dal punto di vista femminile, sui vari volti dell’amore: da quello grande, disperato e tenerissimo a quello malato, possessivo e abusato

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

ORE 21.30 | Click di sera

Scatti sommersi, dai mari tropicali fino ai nostri laghi

Con Andrea Falcomatà

Dal Mar Rosso, al Mediterraneo, passando per l’Indonesia, Andrea Falcomatà, fotografo subacqueo, ci accompagnerà non solo alla scoperta delle meravigliose creature delle profondità marine ma anche ad esplorare i numerosi laghi del Trentino Alto Adige, alla ricerca di soggetti ancora più insoliti.

VENERDÌ 6 AGOSTO

ORE 21.30 | Documondo

Acqua dolce, 49min

Senza acqua dolce, la vita sulla terraferma non esisterebbe. È la risorsa più preziosa del nostro pianeta. Ogni goccia è vitale per tutte le specie e per noi umani che facciamo affidamento su di essa. Prima della proiezione dialogheremo con Maria Vittoria Zucchelli – MUSE

GIARDINO BOTANICO ALPINO – VIOTE, MONTE BONDONE

DOMENICA 1 AGOSTO

VIOTE in BIO…fermento.

Al Giardino Botanico alpino alle Viote, al vicino Rifugio Viote e nel parco giochi, spazio al biologico con l’iniziativa VIOTE in BIO…fermento.

All’interno del programma, Sconfinamenti. Danza, natura e stelle. Uno spettacolo di danza di Annamaria Ajmone in collaborazione con Oriente Occidente e una passeggiata sotto le stelle.

Scarica la locandina con tutto il programma della giornata

MERCOLEDÌ 4 E GIOVEDÌ 5 AGOSTO

ORE 15 | ATTIVITÀ A TEMA

MERCOLEDì: science training: Un allenamento per conquistare una perfetta forma…scientifica!

GIOVEDì: Sballo al giardino. Balli e coreografie per imparare la fisica.

SABATO 7 AGOSTO

ORE 10-18 | GIORNATE A TEMA

Botanica sensoriale

Alla scoperta degli adattamenti delle piante alpine di alta quota attraverso le loro caratteristiche sensoriali.

TERRAZZA DELLE STELLE – VIOTE, MONTE BONDONE

DOMENICA 1 agosto

ORE 15 – 18 | Sun Day

Il volto misterioso del Sole è svelato attraverso telescopi dotati di particolari filtri per osservare macchie, protuberanze e spettacolari filamenti.

ORE 21 – 23 | Porte aperte all’osservatorio

La domenica sera l’osservatorio rimane aperto per ammirare il cielo stellato, a occhio nudo e con i telescopi.

MERCOLEDì 4 AGOSTO

ore 21 – 23 I BOSCO DELLE STELLE

Attività per piccoli astronomi per scoprire pianeti e costellazioni, ascoltando racconti magici sulla Luna, Il Sole e le nostre amiche stelle.

VENERDÌ 6 AGOSTO

ORE 20.30 – 23.00 | MUSICA DELLE STELLE

La musica del conservatorio Bonporti di Trento accompagna nell’emozione di una notte stellata. A seguire osservazioni del cielo con i telescopi

SABATO 7 AGOSTO

ORE 21 – 23 I PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

Passeggiata sotto le stelle Escursione tra Giardino e Terrazza

MUSEO DELLE PALAFITTE DEL LAGO DI LEDRO

DOMENICA 1 AGOSTO

ORE 16 – 18 | Piazza Preistoria: Le età del ROCK

The Bastard Sons of Dioniso e Caterina Cropelli

MARTEDÌ 3, MERCOLEDÌ 4 E GIOVEDÌ 5 AGOSTO

ORE 10.30 – 12 | Arch Attack

Laboratori per famiglie per scoprire come vivevano i nostri antenati

VENERDÌ 6 AGOSTO

ORE 10.30 – 12 | Venerdì siamo alla frutta …e alla verdura

laboratorio

Qui il calendario con tutte le proposte del Museo delle Palafitte

MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO

LUNEDÌ 2 AGOSTO

ORE 9.30 – 14.30 | Geologia Monte Agnello

Geotrekking alla scoperta delle Dolomiti con un esperto del Museo Geologico di Predazzo.

MARTEDÌ 3 AGOSTO

ORE 17 | La signora Curiosità presenta Petra

Spettacolo di teatro-scienza

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

ORE I 9.30-16.00 I Geotrekking Torre di Pisa. Escursione geologica

ORE I 10.30-12.00 Le avventure di Gea sulla crosta terrestre. Escursione teatralizzata

ORE I 16.00 Storia e biodiversità lungo il tracciato dell’ex ferrovia Ora-Predazzo. Passeggiata guidata

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

ORE 17 I Laboratorio. Ghiacciai, giganti feriti

ORE 21 | Nuovo cinema Dolomiti

Ciclo di proiezioni all’aperto per riflettere sull’ambiente e sul turismo sostenibile. In collaborazione con TrentoFilmfestival.

Samuel in the clouds di Pieter Van Eecke – Belgio, 2016 – 70′