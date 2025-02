MUR * UNIVERSITÀ: BERNINI, «52 MILIONI PER BORSE DI STUDIO IN VENETO, È RISULTATO STRAORDINARIO»

19.16 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Una borsa di studio non è solo un aiuto economico. È la possibilità per tanti giovani di inseguire i propri sogni, di studiare con meno preoccupazioni, di costruire il proprio futuro con più serenità. Dietro ognuna delle 11.452 borse dell’ateneo di Padova c’è una storia, un talento che merita di essere valorizzato, un progetto di vita che prende forma.

Per questo, il diritto allo studio è una priorità per il ministero dell’Università, che ha investito la cifra record di 880 milioni di euro. Di questi, 52 milioni sono stati destinati agli studenti del Veneto, offrendo loro un supporto concreto per raggiungere i propri obiettivi. Un traguardo di cui siamo profondamente orgogliosi”. Così, in una nota, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sui dati forniti dall’Università di Padova sulle borse di studio.