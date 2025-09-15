MPS – MONTE PASCHI SIENA * «PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 62,3% DI MEDIOBANCA CON IL REGOLAMENTO DELLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL’OPAS, VARIATO IL CAPITALE SOCIALE»

20.31 - lunedì 15 settembre 2025

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i., di aver effettuato il pagamento del corrispettivo previsto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente.

Ciò ha determinato la nuova composizione del proprio capitale sociale, sottoscritto e versato a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’“Offerta”) promossa da BMPS sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”), di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2025.

Più precisamente, tenuto conto che al termine del periodo di adesione (i.e., 8 settembre 2025) sono state portate in adesione all’Offerta n. 506.633.074 azioni ordinarie di Mediobanca, in data odierna BMPS ha emesso n. 1.283.301.577 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione alla data di emissione.

L’attestazione di aumento di capitale di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata e iscritta in data presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena. Nella seguente tabella è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di BMPS, interamente sottoscritto e versato, alla data odierna, con evidenza del capitale sociale precedente e della variazione intervenuta.

