MPS – BANCA MONTE PASCHI SIENA * OBBLIGAZIONE “SENIOR”: « AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO, € 750,000,000 000 FIXED TO FLOATING RATE CALLABLE SENIOR NOTES DUE 2 MARCH 2026”

08.31 - lunedì 10 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunica che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l’autorizzazione del Single Resolution Board, eserciterà in data 2 Marzo 2025 (la “Data di Rimborso Opzionale”) l’opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione di tipo Senior denominata “€ 750,000,000 000 Fixed to Floating Rate Callable Senior Notes due 2 March 2026” e avente Codice ISIN XS2593107258 (i “Titoli”).

Questo ai sensi di quanto previsto dai termini e condizioni indicati nei Final Terms datati 28 febbraio 2023 e del Base Prospectus datato 16 gennaio 2023, come successivamente aggiornato.

I Titoli, interamente sottoscritti da investitori istituzionali, saranno rimborsati integralmente alla pari, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Opzionale.