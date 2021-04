“ MOVIMENTO IO APRO “ * GIANFRANCO MERLIN * RIPRESA: MERLIN, « DOMANI 30/4 IN PIAZZA DUOMO A TRENTO, PER RIVENDICARE E RILANCIARE LE LIBERTÀ PERSONALI E COSTITUZIONALI»

Domani, venerdì 30 aprile, in piazza Duomo a Trento, dalle ore 21.00 alle ore 21.45, si svolgerà una manifestazione di liberi cittadini ed imprenditori regolarmente autorizzata, aperta anche ai rappresentanti delle istituzioni locali, che culminerà con una passeggiata pacifica e un girotondo attorno alla fontana del Nettuno con facendo risuonare campanelli e campanacci.

«Questa è una manifestazione spontanea da parte di tutti i cittadini , imprenditori e lavoratori (nessuna matrice politica) per reclamare l’abolizione dell’inutile coprifuoco che scatta dalle ore 22.00 alle ore 6.00 che da un anno in qua limita pesantemente le libertà personali costituzionalmente garantite a mezzo di atti amministrativi illegittimi che stanno venendo disattesi dai vari organi giurisdizionali a seguito dei ricorsi – afferma Gianfranco Merlin, ideatore della manifestazione e coordinatore trentino del movimento Io Apro in difesa delle imprese e dei lavoratori -.

Quella di domani sera, cui auspico una massiccia partecipazione di cittadini e di operatori economici oltre che dei rappresentanti delle istituzioni locali, è una manifestazione serve a rilanciare l’attenzione su un gravissimo disagio economico e sociale creatasi con coprifuoco che va abolito il prima possibile in quanto inutile per il contenimento degli effetti pandemici».

*

Gianfranco Merlin

Coordinatore per il Trentino movimento Io Apro in difesa delle imprese e dei lavoratori