MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO * VIAGGI: LUONGO, «OFFERTE LAST MINUTE, SEMPRE PIÙ DIFFUSE LE TRUFFE ON-LINE COME IL“FAKE LISTING SCAM“»

17.45 - lunedì 26 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Viaggi: offerte last minute, il Movimento Difesa del Cittadino lancia l’allarme delle truffe online con annunci falsi. Con l’arrivo di settembre, la bassa stagione estiva offre opportunità interessanti per chi desidera concedersi una vacanza a prezzi ridotti. Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ricorda ai consumatori italiani che questo periodo dell’anno può rappresentare un’occasione imperdibile per viaggiare risparmiando, soprattutto grazie alle numerose offerte disponibili online. Tuttavia, è fondamentale adottare la massima prudenza nella scelta delle promozioni, specialmente quando si utilizzano piattaforme digitali. Secondo gli ultimi dati della FIPE, l’uso del web per la prenotazione è in forte crescita, passando dal 59,6% del 2019 al 70,6% attuale.

Internet si conferma uno strumento prezioso per i turisti, consentendo loro di raccogliere informazioni, confrontare i prezzi e individuare le migliori offerte disponibili. In proposito, MDC sottolinea la necessità di una verifica attenta delle offerte presenti online. “Purtroppo sono sempre più diffuse le truffe on line come il fake listing scam (truffa dell’annuncio falso)”, afferma l’avvocato Francesco Luongo, esperto e portavoce di MDC. Luongo spiega che “il fake listing scam punta ad attirare il consumatore con prezzi più bassi della media per poi richiedere un pagamento anticipato della prenotazione”.

In dettaglio, quando un consumatore cerca un alloggio per le vacanze su una piattaforma di prenotazione online o su un sito web di annunci (come Airbnb, Booking, o persino su siti di annunci privati), trova un’offerta molto attraente per un B&B o un appartamento in una località turistica popolare, a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto ad altre opzioni simili. Le foto dell’alloggio sono bellissime e le recensioni (spesso false) sono tutte positive. Dopo aver contattato il presunto proprietario o gestore, questi chiede al consumatore di effettuare il pagamento anticipato della prenotazione utilizzando una carta di credito o, in alcuni casi, un bonifico bancario.

Talvolta, prosegue Luongo, “il truffatore potrebbe anche chiedere di effettuare il pagamento al di fuori della piattaforma di prenotazione ufficiale, adducendo motivazioni per evitare commissioni o per bloccare l’offerta”. Tuttavia, dopo che il consumatore effettua il pagamento e riceve una conferma apparentemente legittima, quando arriva a destinazione, scopre che l’alloggio non esiste, che l’indirizzo fornito è falso o che il vero proprietario non sa nulla della prenotazione. In alcuni casi, il B&B esiste, ma il proprietario non ha mai ricevuto la prenotazione perché il truffatore ha creato un annuncio duplicato senza il loro consenso.

MDC indica una serie di consigli per difendersi dalle allettanti proposte di vacanze a costo ridotto false in cui i consumatori possono incappare in rete. Innanzitutto, è consigliato prenotare attraverso piattaforme di prenotazione conosciute e sicure, che offrono garanzie e protezioni per i consumatori, evitando di effettuare pagamenti al di fuori di queste piattaforme. E’ buona norma verificare l’autenticità dell’alloggio, effettuando una ricerca approfondita sull’alloggio, compreso l’indirizzo e il nome del proprietario, e diffidare di offerte troppo allettanti. Se un prezzo sembra troppo vantaggioso per essere vero, è probabile che ci sia qualcosa di sospetto, avverte MDC.

L’associazione suggerisce poi di leggere attentamente le recensioni, facendo attenzione a recensioni eccessivamente positive o tutte lasciate nello stesso periodo. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento, MDC consiglia di usare metodi tracciabili, pagando sempre con carta di credito, poiché offre una maggiore protezione in caso di frodi rispetto a bonifici bancari o altre forme di pagamento. Infine, è bene prestare attenzione alla comunicazione del gestore della prenotazione. Se insiste nel comunicare e gestire il pagamento al di fuori della piattaforma ufficiale, questo è un segnale di allarme, precisa MDC.

Il Movimento Difesa del Cittadino resta a disposizione per fornire assistenza e consigli a chiunque necessiti di supporto nella scelta delle proprie vacanze o nell’affrontare eventuali problematiche legate a prenotazioni e acquisti online. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.difesadelcittadino.it, mentre per segnalare presunte truffe è attivo l’indirizzo email reclami@mdc.it