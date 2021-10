MOVIMENTO ASTENSIONISTA POLITICO ITALIANO * AMMINISTRATIVE 2021: « AFFLUENZA AL 54,70%, LA POLITICA SI INTERROGA SULL’EMORRAGIA DI CONSENSI CHE LA STA TRAVOLGENDO? »

Elezioni amministrative 2021, affluenza in record negativo. Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 hanno segnato un record negativo nell’affluenza degli elettori. Si è infatti recato alle urne il 54,70% degli aventi diritto al voto nella media nazionale (dati Ministero dell’Interno).

Ancora di più il cosiddetto partito dell’astensione assume i contorni di prima forza politica, non più relativa ma addirittura “assoluta”.

E la politica del “sistema” invece che fa? E le istituzioni? Ma si interrogano almeno sul perché di questa implacabile emorragia di consensi che la sta travolgendo? E su che cosa bisognerebbe fare per “tentare” di arginarla?

Ebbene, i nostri politici e rappresentanti istituzionali credono ancora nella befana. Pensano che dipingere l’astensione elettorale come un rischio ed un pericolo per la democrazia possa fare abboccare i cittadini come allocchi ed invertire la tendenza.

Proprio alcuni giorni fa a Napoli, alimentando questo spauracchio, il Presidente della Camera Fico esordì in un’intervista con i giornalisti. Quello stesso Fico che oggi, dimenticando in fretta e furia i rischi di una settimana fa che lo tormentavano, esulta a gran carica per la vittoria conquistata dalla lista di centrosinistra + movimento 5 stelle nonostante un’affluenza elettorale, alla chiusura delle urne, attestatasi nella città partenopea al 47%.

Scampato pericolo o befana miracolosa?

*

Antonio Forcillo, Portavoce e Segretario

Movimento Astensionista Politico Italiano