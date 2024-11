MOSAP * SCONTRI BOLOGNA: CONESTÀ, «ENNESIMA OCCASIONE PER COLPIRE LE FORZE DELL’ORDINE, TRE I COLLEGHI FERITI»

08.55 - domenica 10 novembre 2024

Scontri Bologna, Conestà (Mosap): «Ennesima occasione per colpire le forze dell’ordine con tre colleghi feriti».

«Al di là della democraticità di alcuni gruppi di manifestanti che per impedire una manifestazione di fazione opposta hanno dato luogo a vere e proprie guerriglie, la cosa che più fa arrabbiare è il pretesto utilizzato per inveire contro le forze dell’ordine, foraggiati anche da certa politica».

Commenta così Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), gli scontri di ieri a Bologna.

«I colleghi del Reparto Mobile si sono visti lanciare di tutto addosso, tre di loro sono rimasti feriti. Questo non è manifestare, questa è delinquenza e come tale va punita. Ci auguriamo – dice il sindacalista – che il decreto sicurezza venga subito approvato e che i facinorosi finiscano in galera perché chi aggredisce un appartenente alle forze dell’ordine è un criminale».