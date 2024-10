MOSAP – MOVIMENTO SINDACALE POLIZA * VERONA: CONESTÀ, «IL COLLEGA DELLA POLFER SI È DIFESO, IL 26ENNE VOLEVA UCCIDERE»

14.15 - domenica 20 ottobre 2024

Verona, Conestà (Mosap): «Poliziotto si è difeso, il 26enne voleva uccidere». «C’è una differenza sostanziale tra l’azione del collega della Polfer di Verona e il 26enne del Mali morto questa mattina. Il collega si è semplicemente difeso perché rischiava di beccarsi qualche coltellata, il 26enne invece voleva uccidere e avrebbe potuto colpire chiunque, visto che ha devastato le vetrine all’interno della stazione».

Così Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale di Polizia (Mosap). «Sulla vicenda indaga ora la Magistratura e non ci sorprenderebbe affatto se il collega venisse iscritto nel registro degli indagati per “atto dovuto”. Oramai siamo abituati in quegli attimi concitati a scegliere se finire a processo o al campo Santo. Abbiamo fiducia nella magistratura – dice Conestà – ma ci auguriamo che la nostra Amministrazione supporti il collega e che non parta la solita gogna mediatica. Servono protocolli operativi idonei e non ci stancheremo mai di dirlo. Non possiamo – conclude – pagarci l’avvocato e i periti solo perché abbiamo deciso di tornare vivi dalle nostre famiglie».