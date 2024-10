MOSAP – MOVIMENTO SINDACALE AUTONOMO POLIZIA * MANIFESTAZIONE PRO PAL: CONESTÀ, «26 POLIZIOTTI E 4 FINANZIERI FERITI, DICHIARATA GUERRA ALLE DIVISE»

21.12 - sabato 5 ottobre 2024

Manifestazione Pro Pal, 26 poliziotti e 4 finanzieri feriti, Conestà (Mosap): «Dichiarata guerra alle divise» «Quella di oggi, oltre a non essere autorizzata, non è stata affatto una manifestazione in sostegno a qualcuno o qualcosa, ma una vera e propria dichiarazione di guerra alle forze dell’ordine con un bollettino allucinante: 26 poliziotti e 4 finanzieri, almeno tra i feriti confermati al momento».

Così Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «Gravissimo quanto accaduto, perché nonostante i divieti imposti, si dimostra come i gruppi violenti infiltrati nel corteo, non temono alcuna autorità e sono pronti a sovvertire ogni forma di ordine costituito anche e soprattutto con la violenza. Questo – dice il sindacalista – è vero e proprio terrorismo di piazza che andrebbe punito in quanto tale. Chi non osserva le regole e oltretutto usa violenza contro chi rappresenta lo Stato, non può cavarsela con una semplice denuncia, ma deve finire in carcere. Non parliamo di infrazioni o reati minori, bensì di criminali veri e propri. Solidarietà ai colleghi feriti e plauso al Questore che, nonostante tutto, è riuscito a gestire la situazione senza conseguenze più gravi».