MORANDUZZO (LEGA) * TRENTO – CENTRO STORICO: « RESIDENTI INFURIATI PER LA MOVIDA, PROBLEMA DA NON IGNORARE »

La Sindaca della Notte avrà le capacità per risolvere il problema della movida? Bravo il Sindaco che, per evitare di prendere una posizione netta tra residenti e giovani, ha preferito delegare a qualcun altro.

Così se risolve il problema è grazie soprattutto a lui che è riuscito a individuare una persona “capace di affrontare questa situazione”, se non lo risolverà invece la colpa è di Casonato.

Io, da “avversario” politico, auguro che si possa trovare presto una soluzione che possa garantire alle famiglie residenti in centro storico la pace e la tranquillità “perché è un loro diritto” e ai giovani “festaioli” degli spazi per il loro divertimento perché anche quello “è un loro diritto”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale e Referente per la sezione di Trento Devid Moranduzzo