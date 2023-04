MORANDUZZO (LEGA) * SICUREZZA: « QUARTIERE PORTELA, GLI ATTI VANDALICI NON POSSONO ESSERE IGNORATI »

19.17 - sabato 22 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MORANDUZZO: ATTI VANDALICI NEL QUARTIERE PORTELA NON POSSONO ESSERE IGNORATI

Il quartiere Portela di Trento è in uno stato di abbandono tale che non può più essere ignorato. Stiamo parlando di una zona in cui l’inciviltà regna sovrana, dove la sicurezza dei residenti è sempre più compromessa. Pochi giorni fa un vandalo ha sfasciato diverse macchine nei parcheggi e sembra che ciò sia successo con la massima tranquillità.

Siamo in un momento in cui la criminalità è in aumento e proprio per questo motivo ci sarebbe un forte bisogno di soluzioni concrete per garantire la sicurezza delle persone che vivono in questa parte della città. Non ci possiamo permettere di lasciare un quartiere così importante in uno stato di abbandono, soprattutto perché questa situazione non può che peggiorare con il tempo.

Abbiamo bisogno di più presenza delle forze dell’ordine, di più controlli e di maggiori risorse per contrastare l’insorgere di fenomeni delinquenziali. Non possiamo permettere che situazioni come quella appena accaduta siano l’ennesimo segnale di una situazione in costante peggioramento.

L’invito al Sindaco è quello di mettere in atto tutte le azioni necessarie per risolvere definitivamente questa situazione. Siamo consapevoli che il problema non è facile da risolvere, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e non possiamo permetterci di lasciare una situazione del genere in costante peggioramento.

Dobbiamo tutti fare la nostra parte per preservare il quartiere Portela e renderlo un luogo sicuro e accogliente per i suoi residenti. Non lasciamo che il vandalismo e l’insicurezza continuino a farla da padroni, ma impegnamoci tutti insieme per una soluzione definitiva del problema.