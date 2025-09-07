“MONDO AL CONTRARIO” * TERRITORI: SFORZINI, «A PARMA – INCONTRO CON NORBERTO DE ANGELIS, DA PAVIA ED ALESSANDRIA NUOVO SOSTEGNO PER IL MOVIMENTO»

10.51 - domenica 7 settembre 2025

Parma. Un incontro denso di significato quello tra Luca Sforzini, promotore dei primi Team Vannacci nelle province di Pavia e Alessandria, e Norberto De Angelis, Presidente nazionale di Mondo al Contrario.

La foto che li ritrae insieme non è semplice testimonianza, ma simbolo di un legame sempre più forte tra la guida nazionale e i territori, chiamati a trasformare entusiasmo e partecipazione in una rete solida e duratura.

«Con Norberto De Angelis – sottolinea Sforzini – abbiamo condiviso idee, visione e progetti concreti: un altro passo per raddrizzare questo mondo al contrario, dando forza ai valori di identità, responsabilità, valorizzazione delle eccellenze e orgoglio nazionale che ci uniscono».

Dopo la nascita dei Team di Pavia, del Castello di Castellar Ponzano (Tortona) e di Voghera, l’incontro con il Presidente segna un punto di svolta: «Il nostro territorio – continua Sforzini – non è più periferia ma avanguardia. Ogni nuovo gruppo è presidio vivo, pronto a trasformare valori in azioni concrete».

Dal Presidente De Angelis è arrivato un messaggio chiaro: la spinta che nasce a Pavia e Alessandria non resta locale, ma diventa scintilla che contribuisce ad accendere nuove energie in tutta Italia.

Nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori iniziative, frutto del lavoro congiunto tra i Team locali e la direzione nazionale.

Nella foto in allegato: Luca Sforzini, Norberto De Angelis, Elia Sforzini