16.13 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Molteni (Lega), taser strumento di difesa e sicurezza. Polemiche ideologiche e pretestuose-. Massima solidarietà e vicinanza ai carabinieri di Olbia e Genova. Come Lega abbiamo fortemente voluto il taser, la sperimentazione è iniziata nel 2018 con Salvini Ministro. Difendo e continuerò a difendere il taser, come arma di difesa, di deterrenza, di desistenza e di sicurezza. Chi dice che il taser è uno strumento di tortura dice il falso e le polemiche di queste ore sono ideologiche e pretestuose. Difenderò sempre le forze di polizia contro il tentativo di alcuni di criminalizzarne l’operato. Delegittimare i nostri agenti delle forze di polizia vuol dire delegittimare la sicurezza e la democrazia in Italia. Non lo permetteremo mai, come mai lasceremo soli i nostri operatori di sicurezza. La tutela legale economica introdotta con il decreto sicurezza serve a proteggerli e tutelarli dal cosiddetto ‘atto dovuto’ con l’anticipazione delle spese legali raddoppiata a 10 mila euro per fase di giudizio”.

Così il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni sui social.