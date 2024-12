MITUR “VIAGGIO ITALIANO – LE VIE DEL BIKE”: «IL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI DEL BELPAESE»

15.18 - lunedì 2 dicembre 2024

Lanciato il progetto del Ministero del Turismo “Viaggio Italiano – le vie del BIKE” per la valorizzazione degli itinerari cicloturistici del Belpaese.

Diamo i numeri: 20 Regioni ciclabili tracciate e mappate, 57 schede con tracce scaricabili, foto e video (3 Ciclovie ciclabili per regione); circa 9.180 km pedalati; circa 57.000 mt. dislivello; circa 21.000 km di transfer con furgone; 1 fotografo videomaker; 1 assistente segreteria; 1 grafica; 1 Ciclista; 7 mesi di lavoro; 52 tra hotel e agriturismi, 82 trattorie e osterie, 10 forature, 2 copertoni cambiati, 3 barattoli di sali minerali, 250 borracce. Risultato: ne è scaturito un eccezionale lavoro di ricerca e analisi, grazie a un’esplorazione diretta sul campo da parte di un’équipe di professionisti, sotto la guida di Mauro Fumagalli, designer of cycling destinations per la Miconi Srl, azienda leader nella creazione di soluzioni innovative per il turismo. Incaricati della realizzazione del progetto “Le Vie del BIKE”, hanno individuato e mappato tre percorsi ciclabili per ogni regione italiana, che consentono di attraversare l’intera penisola da nord a sud.

Il Ministero del Turismo, infatti, ha lanciato un’iniziativa davvero straordinaria che prende il nome di “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, con l’affascinante obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari e percorsi turistici tematici che permettano di attraversare l’intera penisola idealmente in un unico viaggio.

Nasce così: “le vie del BIKE”, un progetto curato dalla Regione Marche in qualità di regione capofila per la promozione del “Turismo Attivo”, mediante la mappatura e la valorizzazione di itinerari cicloturistici su tutto il Bel Paese, con l’obiettivo di promuovere anche in vacanza attività sportive all’aria aperta, facendo conoscere le ciclovie e le piste ciclabili più belle e talvolta anche meno note, di ogni Regione, e valorizzare così l’immenso patrimonio paesaggistico, culturale e storico, oltre che enogastronomico, della Penisola.

L’intento è offrire la possibilità di fare sport, percorrendo sentieri e scoprendo luoghi difficilmente raggiungibili in qualsiasi altro modo, tenendo a mente i motivi che portano sempre più persone a scegliere il cicloturismo per le proprie vacanze o per il weekend. Pedalata dopo pedalata, ci si immerge in contesti unici. Non semplici gite in bicicletta, ma itinerari che attraversano i territori più evocativi proposti da ogni regione: dai percorsi costieri – con viste spettacolari sul mare – alle strade di campagna costellate da vigneti e uliveti, fino ai sentieri montani che sanno regalare panorami mozzafiato: ogni itinerario è un viaggio unico quanto affascinante alla scoperta di un’Italia autentica ed emozionante.

Va sottolineato che “le vie del BIKE” è un progetto che rientra a pieno titolo in una offerta turistica di qualità legata al mondo delle due ruote che consente di vivere emozioni uniche alla scoperta di itinerari che vanno dal mare alla montagna, senza dimenticare le bellissime colline, da nord a sud e viceversa, unendo paesaggi, proposte culturali, borghi e castelli, malghe e fattorie, paesaggi marittimi e trabocchi, spiagge e insenature, bellezze architettoniche e archeologiche, storia, tipicità, sentieri nascosti ma incantevoli, colori e profumi ed enogastronomia. Il tutto in sella alla propria bicicletta, pedalando secondo le proprie possibilità, magari con una bike elettrica, per un turismo slow che consente di ritrovare sé stessi e le atmosfere dei “viaggiatori attenti” del Grand Tour, alla scoperta di una Italia unica e ricca di ecosistemi incomparabili, emozioni infinite e con un senso per l’ospitalità di altri tempi.

Un modo di fare turismo dinamico che appassiona e che permette di immergersi nella natura facendo sport, costruendo la propria avventura su misura, per vivere i territori che si attraversano in maniera profonda, per esperienze ricche di fascino. Non resta che darci appuntamento per “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi” e pedalare per “le vie del BIKE”.

Il progetto “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi” è una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane frutto di un Accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo – della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto che vede il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica (borghi, turismo lento, turismo attivo, natura e parchi) con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

A queste si sono unite le Regioni partner ai quali sono stati affidati alcuni tematismi verticali. Regione Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Campania si occupano così rispettivamente di enogastronomia, golf e percorsi e itinerari di turismo archeologico subacqueo, il tutto per enfatizzare ulteriormente il progetto e così anche il prodotto Italia.

Tutto il lavoro svolto è stato racchiuso in un prodotto editoriale composto da una mappa e una guida cicloturistica. La nuova guida cicloturistica “le vie del BIKE” propone una selezione di itinerari cicloturistici curati con estrema attenzione, frutto del lavoro meticoloso di Mauro Fumagalli, guida esperta che ha pedalato e verificato ogni percorso. Questo garantisce indicazioni affidabili e un’esperienza unica per i cicloturisti. La guida include:

57 ciclovie on QrCode per scaricare le tracce GPX dei percorsi. 57 schede descrittive di itinerari unici con info dettagliate 140 punti d’interesse da scoprire lungo i percorsi cicloturistici. Un repertorio fotografico straordinario arricchisce la guida, catturando la bellezza dei paesaggi e dei luoghi attraversati. Le immagini, curate con grande professionalità, trasmettono la magia e il fascino di ogni itinerario, ispirando i lettori a scoprire queste meraviglie in sella alla propria bici.

Con “le vie del BIKE”, il cicloturismo diventa un’esperienza completa e accessibile, in grado di unire sport, cultura e sostenibilità. È un invito a vivere l’Italia autentica, attraversando territori meno conosciuti ma ricchi di storia, natura e tradizioni. La guida è disponibile in formato cartaceo e integra strumenti digitali moderni grazie ai QR Code, che permettono di scaricare le tracce GPX di tutti gli itinerari.

Maggiori informazioni e le tracce GPX, da scaricare gratuitamente, saranno disponibili a partire dai prossimi mesi sul sito ufficiale www.italia.it